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В Барнауле столкнулись две "Тойоты", "Шкода" и БМВ

Одному из водителей потребовалась медицинская помощь

24 апреля 2025, 22:58, ИА Амител

Разбитый автомобиль / Фото: pxhere.com
Разбитый автомобиль / Фото: pxhere.com

В Барнауле на Павловском тракте, 156, столкнулись сразу четыре автомобиля.

Как рассказали в городской Госавтоинспекции, в аварию попали Skoda, за рулем которой находилась 48-летняя женщина, две Toyota Avensis под управлением 50-летних водителей, и BMW, которым управляла 30-летняя женщина.

"В результате ДТП водителю автомобиля Skoda оказана медицинская помощь в городской больнице № 1", – говорится в сообщении.

Сейчас полицейские проводят проверку, в ходе которой установят причину и обстоятельства аварии.

Ранее в Барнауле подросток на затонированной машине в полночь сбил мужчину на переходе.

Барнаул ДТП

Комментарии 2

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Гость

23:08:26 24-04-2025

Опять в районе дома 156. Удивительное совпадение. Там на дороге случаем нет по ГОСТу разрешенных колдобин которые приходится объезжать?

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Гость

08:00:37 25-04-2025

Интернационал.

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