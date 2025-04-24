В Барнауле столкнулись две "Тойоты", "Шкода" и БМВ

Одному из водителей потребовалась медицинская помощь

24 апреля 2025, 22:58, ИА Амител

Разбитый автомобиль / Фото: pxhere.com

В Барнауле на Павловском тракте, 156, столкнулись сразу четыре автомобиля.

Как рассказали в городской Госавтоинспекции, в аварию попали Skoda, за рулем которой находилась 48-летняя женщина, две Toyota Avensis под управлением 50-летних водителей, и BMW, которым управляла 30-летняя женщина.

"В результате ДТП водителю автомобиля Skoda оказана медицинская помощь в городской больнице № 1", – говорится в сообщении.

Сейчас полицейские проводят проверку, в ходе которой установят причину и обстоятельства аварии.

Ранее в Барнауле подросток на затонированной машине в полночь сбил мужчину на переходе.