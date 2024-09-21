В Барнауле легковушка застряла на трамвайных путях
ДТП случилось на улице Антона Петрова
21 сентября 2024, 13:58, ИА Амител
Место ДТП / Фото: "В курсе 22"
В Барнауле водитель легкового автомобиля выскочил на трамвайные пути, движение вагонов заблокировано, сообщает "В курсе 22".
ДТП случилось на улице Антона Петрова напротив Александро-Невского собора.
Судя по фото с места происшествия, водитель не рассчитал маневр и не вошел в поворот на трамвайном переезде.
На месте работают сотрудники ДПС.
14:33:53 21-09-2024
пить надо меньше !
21:05:48 21-09-2024
серый (14:33:53 21-09-2024) пить надо меньше !... он пьяный был реально,!!! видели его когда машину уже уже вытащили на проезж. часть, он стоял похмелялся пивом под присмотром полицейского
14:51:13 21-09-2024
отличный ракурс у фото)
15:18:20 21-09-2024
Долбодятео, таких полно...
16:00:09 21-09-2024
Было такое на 6-ке когда водить начинал)
17:11:57 21-09-2024
док (16:00:09 21-09-2024) Было такое на 6-ке когда водить начинал)... Взяли 2 мужика спереди, передвинули. Потом сзади, передвили.
И вот и нету новости, скукота...
А то вот полно дрищей за рулями, зад оторвать от прогретого кресла не могут - и вот она, будоражащая воображение новость!!!