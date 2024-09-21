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В Барнауле легковушка застряла на трамвайных путях

ДТП случилось на улице Антона Петрова

21 сентября 2024, 13:58, ИА Амител

Место ДТП / Фото: "В курсе 22"
Место ДТП / Фото: "В курсе 22"

В Барнауле водитель легкового автомобиля выскочил на трамвайные пути, движение вагонов заблокировано, сообщает "В курсе 22".

ДТП случилось на улице Антона Петрова напротив Александро-Невского собора.

Судя по фото с места происшествия, водитель не рассчитал маневр и не вошел в поворот на трамвайном переезде.

На месте работают сотрудники ДПС.

Барнаул ДТП

Комментарии 6

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серый

14:33:53 21-09-2024

пить надо меньше !

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Гость

21:05:48 21-09-2024

серый (14:33:53 21-09-2024) пить надо меньше !... он пьяный был реально,!!! видели его когда машину уже уже вытащили на проезж. часть, он стоял похмелялся пивом под присмотром полицейского

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Гость

14:51:13 21-09-2024

отличный ракурс у фото)

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Гость

15:18:20 21-09-2024

Долбодятео, таких полно...

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док

16:00:09 21-09-2024

Было такое на 6-ке когда водить начинал)

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Musik

17:11:57 21-09-2024

док (16:00:09 21-09-2024) Было такое на 6-ке когда водить начинал)... Взяли 2 мужика спереди, передвинули. Потом сзади, передвили.
И вот и нету новости, скукота...
А то вот полно дрищей за рулями, зад оторвать от прогретого кресла не могут - и вот она, будоражащая воображение новость!!!

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