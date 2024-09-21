В Барнауле легковушка застряла на трамвайных путях

ДТП случилось на улице Антона Петрова

21 сентября 2024, 13:58, ИА Амител

Место ДТП / Фото: "В курсе 22"

В Барнауле водитель легкового автомобиля выскочил на трамвайные пути, движение вагонов заблокировано, сообщает "В курсе 22".

ДТП случилось на улице Антона Петрова напротив Александро-Невского собора.

Судя по фото с места происшествия, водитель не рассчитал маневр и не вошел в поворот на трамвайном переезде.

На месте работают сотрудники ДПС.