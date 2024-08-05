В Барнауле "Лексус" сбил мужчину, перебегавшего дорогу возле перехода

Пешехода госпитализировали в медицинское учреждение с различными травмами

05 августа 2024, 15:15, ИА Амител

В Барнауле в понедельник утром, 5 августа, на улице Малахова в районе дома № 177е автомобиль сбил пешехода, сообщает городская Госавтоинспекция.

"Мужчина 1957 года рождения, управляя автомобилем Lexus GX470, двигаясь по улице Малахова от улицы Власихинской в сторону улицы Балтийской, допустил наезд на мужчину 1990 года рождения, который пересекал проезжую часть", – рассказали в ведомстве.

При этом пешеход переходил дорогу в неустановленном месте, но рядом с нерегулируемым пешеходным переходом. Его госпитализировали в медицинское учреждение с различными травмами.