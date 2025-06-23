В Барнауле лишь четверть жителей считают, что взять ипотеку выгоднее, чем арендовать жилье

Женщины чаще мужчин высказывают мнение, что квартира в ипотеку выгоднее

23 июня 2025, 17:00, ИА Амител

Строительство в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле 26% экономически активных жителей считают, что взять ипотеку выгоднее, 35% видят больше плюсов в аренде жилья, а 39% затруднились с ответом, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

"Сторонники ипотечных кредитов говорят: "Лучше платить за собственное жилье, но при наличии стабильного и достаточного дохода". Их оппоненты возражают: "Процентная ставка слишком большая, чтобы брать квартиру в ипотеку"; "Ипотека – это риски. Сегодня работаешь, а завтра никто не знает, что будет", – говорится в исследовании.

Женщины чаще мужчин высказывают мнение, что квартира в ипотеку выгоднее (28% против 25% соответственно).

Больше сторонников ипотеки среди респондентов от 35 до 45 лет (28%), среди более молодых – лишь каждый пятый (21%). Молодежь чаще остальных советует снимать квартиру (41%).

За съем жилья выступают 44% барнаульцев с зарплатой от 100 тысяч рублей. Ипотеку поддерживают больше те, кто зарабатывает до 50 тысяч рублей (33%).

Опрос проведен с 26 мая по 11 июня среди представителей экономически активного населения из Барнаула.