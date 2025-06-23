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В Барнауле лишь четверть жителей считают, что взять ипотеку выгоднее, чем арендовать жилье

Женщины чаще мужчин высказывают мнение, что квартира в ипотеку выгоднее

23 июня 2025, 17:00, ИА Амител

Строительство в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Строительство в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле 26% экономически активных жителей считают, что взять ипотеку выгоднее, 35% видят больше плюсов в аренде жилья, а 39% затруднились с ответом, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

"Сторонники ипотечных кредитов говорят: "Лучше платить за собственное жилье, но при наличии стабильного и достаточного дохода". Их оппоненты возражают: "Процентная ставка слишком большая, чтобы брать квартиру в ипотеку"; "Ипотека – это риски. Сегодня работаешь, а завтра никто не знает, что будет", – говорится в исследовании.

Женщины чаще мужчин высказывают мнение, что квартира в ипотеку выгоднее (28% против 25% соответственно). 

Больше сторонников ипотеки среди респондентов от 35 до 45 лет (28%), среди более молодых – лишь каждый пятый (21%). Молодежь чаще остальных советует снимать квартиру (41%).

За съем жилья выступают 44% барнаульцев с зарплатой от 100 тысяч рублей. Ипотеку поддерживают больше те, кто зарабатывает до 50 тысяч рублей (33%).

Опрос проведен с 26 мая по 11 июня среди представителей экономически активного населения из Барнаула.

Строительство домов в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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Барнаул опросы ипотека

Комментарии 17

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Гость

17:04:31 23-06-2025

Мы тоже в это верили.
Когда посчитали,оказалось пять лет назад могли уже выплатить ипотеку. Полностью рассчитаться!

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Гость

17:10:44 23-06-2025

Вы о чем? Какая выгода в съёмной квартире? Вы отдаете дяде кучу денег, а он в любой момент может просто продать " Вашу" квартиру))) В любой момент.

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Гость

17:19:38 23-06-2025

Гость (17:10:44 23-06-2025) Вы о чем? Какая выгода в съёмной квартире? Вы отдаете дяде к... Но все же у съемного жилья некоторые плюсы есть: проблемы с подвалом, крышей, капремонтом, УК - не ваши проблемы, вас не держит ипотека, вы можете в любой момент попробовать сменить работу или переехать. Минусы - вам негде жить, если у вас нет денег.

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7

17:23:53 23-06-2025

Гость (17:10:44 23-06-2025) Вы о чем? Какая выгода в съёмной квартире? Вы отдаете дяде к... снимешь другую квартиру и всё
там той жизни то всего ничего чтобы заморачиваться жильё покупать, дешевле снимать, квартиру то на тот свет не унесешь, а коль помер так только аренду платить перестал и всё

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Гость

17:18:20 23-06-2025

Нас за год два раза выселяли, потому что квартира ПРОДАНА. Попробуйте два раза переехать, сделать небольшой косметический ремонт, разложить вещи, отмыть квартиру , прибить умеиполочки, а потом рассуждайте.

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Гость

17:40:33 23-06-2025

Не "считают выгоднее", а "могут себе позволить". Я, может, абстрактно согласен, что ипотека - это для себя, а аренда - это для арендодателя. Но, в текущих условиях, о покупке квартиры я больше не мечтаю.

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Элен без ребят

19:05:24 23-06-2025

Гость (17:40:33 23-06-2025) Не "считают выгоднее", а "могут себе позволить". Я, может, а... ипотека- это для банкиров

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Гость

18:20:11 23-06-2025

Ипотека может быть только в новострое и не в центре. В центре квартиры уходят за считанные часы, не успеешь ипотеку взять и все приходят с кучей наличности. Вот примеры: нашла себе во вторичке в центре за 9млн., пока шла её смотреть хозяева уже накинули 500тыс. Иду в банк беру эти 500тыс., иду назад, а её уже взяли. Нахожу другую за 10,5млн. - та же история, расхватывают за 2 - 3 часа. И никто не будет ждать когда вы возьмёте ипотеку или продадите что - то своё. Вот уже месяц смотрю - в центре ничего нет, только хрущёбы

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Гость

20:37:59 23-06-2025

Гость (18:20:11 23-06-2025) Ипотека может быть только в новострое и не в центре. В центр... Хрущебы зачастую гораздо лучше всякого новодела.

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Гость

22:16:32 23-06-2025

Гость (20:37:59 23-06-2025) Хрущебы зачастую гораздо лучше всякого новодела. ... Но только в хрущах крыши/подвалы текут, трубы гнилые, воняет и одни маргиналы живут или пенсы

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Гость

15:01:04 24-06-2025

Гость (18:20:11 23-06-2025) Ипотека может быть только в новострое и не в центре. В центр... Сказки не рассказывайте.

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Гость

18:30:50 23-06-2025

покупка выгоднее, что за ерунда. аренда в мес нормального жилья от 25 000р, почти что ипотеки выплата

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гость

18:32:01 23-06-2025

Если доход позволяет то лучше ипотека однозначно , а снимать у нас в рф не выгодно по ряду причин и первая это постоянная инфляция и хозяин всегда может вас попросить и поселить более богатого (это не сша где даже неплательщика трудно выселить).
Пожелаю друзья всем иметь достойную зарплату хотя знау у нас это почти фантастика.

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Гость

18:33:29 23-06-2025

Пока ты молод, можно так рассуждать. А когда у тебя пенсия 16 тыс . ,о какой аренде может идти речь?
А молодость, увы, не вечна...

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Гость

20:10:38 23-06-2025

- "Сторонники ипотечных кредитов говорят: "Лучше платить за собственное жилье, но при наличии стабильного и достаточного дохода". ----------- Пока их петух не клюнул, оптимизма полные штаны.

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Гость

09:49:23 24-06-2025

если петух клюнет, но и снимать не на что будет..

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Гость

14:59:05 24-06-2025

ипотека не может быть выгодной ни при каких условия, так как переплата идёт в несколько раз. Берешь одну квартиру, а платишь за три....

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