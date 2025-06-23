В Барнауле лишь четверть жителей считают, что взять ипотеку выгоднее, чем арендовать жилье
Женщины чаще мужчин высказывают мнение, что квартира в ипотеку выгоднее
23 июня 2025, 17:00, ИА Амител
В Барнауле 26% экономически активных жителей считают, что взять ипотеку выгоднее, 35% видят больше плюсов в аренде жилья, а 39% затруднились с ответом, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
"Сторонники ипотечных кредитов говорят: "Лучше платить за собственное жилье, но при наличии стабильного и достаточного дохода". Их оппоненты возражают: "Процентная ставка слишком большая, чтобы брать квартиру в ипотеку"; "Ипотека – это риски. Сегодня работаешь, а завтра никто не знает, что будет", – говорится в исследовании.
Женщины чаще мужчин высказывают мнение, что квартира в ипотеку выгоднее (28% против 25% соответственно).
Больше сторонников ипотеки среди респондентов от 35 до 45 лет (28%), среди более молодых – лишь каждый пятый (21%). Молодежь чаще остальных советует снимать квартиру (41%).
За съем жилья выступают 44% барнаульцев с зарплатой от 100 тысяч рублей. Ипотеку поддерживают больше те, кто зарабатывает до 50 тысяч рублей (33%).
Опрос проведен с 26 мая по 11 июня среди представителей экономически активного населения из Барнаула.
17:04:31 23-06-2025
Мы тоже в это верили.
Когда посчитали,оказалось пять лет назад могли уже выплатить ипотеку. Полностью рассчитаться!
17:10:44 23-06-2025
Вы о чем? Какая выгода в съёмной квартире? Вы отдаете дяде кучу денег, а он в любой момент может просто продать " Вашу" квартиру))) В любой момент.
17:19:38 23-06-2025
Гость (17:10:44 23-06-2025) Вы о чем? Какая выгода в съёмной квартире? Вы отдаете дяде к... Но все же у съемного жилья некоторые плюсы есть: проблемы с подвалом, крышей, капремонтом, УК - не ваши проблемы, вас не держит ипотека, вы можете в любой момент попробовать сменить работу или переехать. Минусы - вам негде жить, если у вас нет денег.
17:23:53 23-06-2025
Гость (17:10:44 23-06-2025) Вы о чем? Какая выгода в съёмной квартире? Вы отдаете дяде к... снимешь другую квартиру и всё
там той жизни то всего ничего чтобы заморачиваться жильё покупать, дешевле снимать, квартиру то на тот свет не унесешь, а коль помер так только аренду платить перестал и всё
17:18:20 23-06-2025
Нас за год два раза выселяли, потому что квартира ПРОДАНА. Попробуйте два раза переехать, сделать небольшой косметический ремонт, разложить вещи, отмыть квартиру , прибить умеиполочки, а потом рассуждайте.
17:40:33 23-06-2025
Не "считают выгоднее", а "могут себе позволить". Я, может, абстрактно согласен, что ипотека - это для себя, а аренда - это для арендодателя. Но, в текущих условиях, о покупке квартиры я больше не мечтаю.
19:05:24 23-06-2025
Гость (17:40:33 23-06-2025) Не "считают выгоднее", а "могут себе позволить". Я, может, а... ипотека- это для банкиров
18:20:11 23-06-2025
Ипотека может быть только в новострое и не в центре. В центре квартиры уходят за считанные часы, не успеешь ипотеку взять и все приходят с кучей наличности. Вот примеры: нашла себе во вторичке в центре за 9млн., пока шла её смотреть хозяева уже накинули 500тыс. Иду в банк беру эти 500тыс., иду назад, а её уже взяли. Нахожу другую за 10,5млн. - та же история, расхватывают за 2 - 3 часа. И никто не будет ждать когда вы возьмёте ипотеку или продадите что - то своё. Вот уже месяц смотрю - в центре ничего нет, только хрущёбы
20:37:59 23-06-2025
Гость (18:20:11 23-06-2025) Ипотека может быть только в новострое и не в центре. В центр... Хрущебы зачастую гораздо лучше всякого новодела.
22:16:32 23-06-2025
Гость (20:37:59 23-06-2025) Хрущебы зачастую гораздо лучше всякого новодела. ... Но только в хрущах крыши/подвалы текут, трубы гнилые, воняет и одни маргиналы живут или пенсы
15:01:04 24-06-2025
Гость (18:20:11 23-06-2025) Ипотека может быть только в новострое и не в центре. В центр... Сказки не рассказывайте.
18:30:50 23-06-2025
покупка выгоднее, что за ерунда. аренда в мес нормального жилья от 25 000р, почти что ипотеки выплата
18:32:01 23-06-2025
Если доход позволяет то лучше ипотека однозначно , а снимать у нас в рф не выгодно по ряду причин и первая это постоянная инфляция и хозяин всегда может вас попросить и поселить более богатого (это не сша где даже неплательщика трудно выселить).
Пожелаю друзья всем иметь достойную зарплату хотя знау у нас это почти фантастика.
18:33:29 23-06-2025
Пока ты молод, можно так рассуждать. А когда у тебя пенсия 16 тыс . ,о какой аренде может идти речь?
А молодость, увы, не вечна...
20:10:38 23-06-2025
- "Сторонники ипотечных кредитов говорят: "Лучше платить за собственное жилье, но при наличии стабильного и достаточного дохода". ----------- Пока их петух не клюнул, оптимизма полные штаны.
09:49:23 24-06-2025
если петух клюнет, но и снимать не на что будет..
14:59:05 24-06-2025
ипотека не может быть выгодной ни при каких условия, так как переплата идёт в несколько раз. Берешь одну квартиру, а платишь за три....