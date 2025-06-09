НОВОСТИНедвижимость

Крыша для бойцов. Эксперт оценил проект "очень льготной" ипотеки для участников СВО

Специалист заявил amic.ru, что двухпроцентная ставка будет очень хорошей поддержкой

09 июня 2025, 18:40, ИА Амител

Строительство домов в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Строительство домов в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Закон о льготной ипотеке для бойцов СВО и членов их семей будет принят в ближайшее время, это позволит оживить некоторые региональные рынки недвижимости и сделать более целенаправленной льготную ипотеку, заявил amic.ru заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов.

Ранее президент России Владимир Путин поручил до 15 июня подготовить предложения о льготной ипотеке для семей с детьми до 14 лет и семей участников СВО. В парламенте рассматривают вариант льготной ипотеки со ставкой 2%, которую предполагается распространить на бойцов, участвующих в спецоперации, их семьи, а также лиц, имеющих статус ветеранов СВО. В Госдуме надеются, что правительство поддержит наработки, что позволит запустить программу уже в ближайшее время. В случае гибели военнослужащего воспользоваться такой ипотекой смогут его родители и совершеннолетние дети. В настоящее время уже идет работа с кабмином и ЦБ.

Александр Цыганов отметил, что законопроект, скорее всего, будет принят в ближайшее время, и уж точно до конца 2025 года. 

"Сейчас в стране действует ряд льготных ипотечных программ, и появление специализированной программы для ветеранов СВО и членов их семей было вопросом времени", – считает собеседник.

Он добавил, что в настоящее время обсуждаются технические параметры программы, в частности, итоговая ставка, величина кредита и срок:

"При этом важный параметр связан с определением возможности приобрести только новостройку или льгота будет распространяться и на вторичный рынок, а также ИЖС (индивидуальное жилищное строительство)".

По мнению Цыганова, с учетом проживания существенной части ветеранов в российских регионах льготный кредит будет очень хорошей поддержкой и поможет улучшить жилищные условия:

"Дополнительное выделение средств из бюджета, конечно, потребуется, но не станет критичным. При этом оживление региональных рынков недвижимости вполне вероятно и позитивно скажется на экономике этих регионов".

Цыганов также уверен, что программа позволит улучшить механизм предоставления льготной ипотеки, о сворачивании которой ранее заявляли некоторые наблюдатели.

"На самом деле она развивается, становится более адресной, учитывает интересы разных групп населения. В дальнейшем можно предположить развитие ветеранской программы и появление аналогичных", – заключил завкафедрой Финансового университета.

Автомобиль пугает людей / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

"Шумомеры избыточны". Эксперт прокомментировал борьбу депутатов с дорожным "рычанием"

Вице-президент НАС заявил amic.ru, что действующих норм вполне достаточно для успокоения "возмутителей автомобильной тишины"
НОВОСТИТранспорт
ипотека Мнения экспертов

Комментарии 15

Avatar Picture
Гость

19:38:30 09-06-2025

А почему всем не сделать? Все льготы и всем. Нас что, так много?

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:03:24 09-06-2025

Гость (19:38:30 09-06-2025) А почему всем не сделать? Все льготы и всем. Нас что, так мн... Просто при ставке 20% выдавая ипатеку под 2%, государство из ваших же средств платит банку разницу в 23-27% годовых ) снабжая банки бабками, а бюджет разбазаривая увеличивая инфляцию )

  -18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:26:11 10-06-2025

Гость (19:38:30 09-06-2025) А почему всем не сделать? Все льготы и всем. Нас что, так мн... Взять все и поделить! (с) П.П. Шариков.

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:24:02 14-06-2025

Гость (08:26:11 10-06-2025) Взять все и поделить! (с) П.П. Шариков....
А вот людей взяли и поделили на касты!

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:40:51 09-06-2025

очень хорошее начинание. посмотрим что выйдет

  -40 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:43:07 09-06-2025

Учитель, инженер, врач, хлебороб, механизатор, швея, тракторист - чем они хуже?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:40:30 10-06-2025

Гость (22:43:07 09-06-2025) Учитель, инженер, врач, хлебороб, механизатор, швея, трактор... Смешно...

  -36 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:25:47 10-06-2025

Гость (22:43:07 09-06-2025) Учитель, инженер, врач, хлебороб, механизатор, швея, трактор... Это гражданские люди. Отработали без рисков и стресса, пришли вовремя домой, правильно поели, помылись, сериал посмотрели, детей воспитали и в тёплую чистую постель сексом займутся, выспются...

  29 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:16:21 10-06-2025

Гость (08:25:47 10-06-2025) Это гражданские люди. Отработали без рисков и стресса, пришл... Вы про учителя, который сейчас работает с дегенератами и такими же родителями, или про механизатора, который в жару в пыли на полевых работах, или про других жителей РФ, которым предлагают ипотеки под 20% зарплату в виде МРОТ? Играть в войну должны военные. И если они выбрали этот путь, то пусть будут готовы спасть в окопах и идти рядом со смертью, таковы реалии. А делить людей одной страны на тех, кто участвовал и тех, кто не участвовал ... Объявите тогда всеобщую мобилизацию в связи с войной, тогда все будут жить по законам военного времени. Каждый должен заниматься своим делом, в частности, полезным для страны.

  -19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:11:52 13-06-2025

Гость (10:16:21 10-06-2025) Вы про учителя, который сейчас работает с дегенератами и так... Ну так вперед, добровольцев тоже берут

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:58:19 10-06-2025

Гость (22:43:07 09-06-2025) Учитель, инженер, врач, хлебороб, механизатор, швея, трактор... У них автоматов нет. А по сути, будет много ипотеки, подорожают стройматериалы. Сколько сейчас куб леса стоит? Повозмущались депутаты с год назад, а ценник всё больше и лучше

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:02:13 10-06-2025

Гость (22:43:07 09-06-2025) Учитель, инженер, врач, хлебороб, механизатор, швея, трактор... Никто из них не хуже и никто из них не ограничен в возможности взять автомат и пойти покосить укроп годик другой и взять это ипотеку да ещё и деньги на первый взнос получить и 5к пожизненно как ветеран

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:31:13 10-06-2025

Почему льготная ипотека только для ветеранов СВО, (вообще в каком законе закреплен такой термин? В законе "О ветеранах" есть только одна формулировка Ветеран боевых действий, куда входят и "Афганцы", "Чеченцы", "Сирийцы" и т.д.) остальные ВБД отработанный материал?

  -24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

04:10:16 14-06-2025

Гость (22:43:07 09-06-2025) Учитель, инженер, врач, хлебороб, механизатор, швея, трактор... Учителям, врачам, хлеборобам и трактористам тлже дают льготные ипотеки!

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:17:29 15-06-2025

Гость (08:25:47 10-06-2025) Это гражданские люди. Отработали без рисков и стресса, пришл... А у меня муж в Афганистане воевал.После очередного боя лежал в госпитале, контузия.
С армии пришёл в 1987 году. Инвалидность не дали. Так как какой то "рукожопный" врач, написал в справке, в заключение что он проходил лечение. И из за одной ошибки врача мы только через 37 лет восстановили справедливость. И вот только два года назад нам восстановили и правильно указали в справке что у него " Травма".
И теперь только ушёл на пенсию по инвалидности.
И нам тоже обидно, что мы не пользовались как теперешний СВО шники, льготами


  -5 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров