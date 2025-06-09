Крыша для бойцов. Эксперт оценил проект "очень льготной" ипотеки для участников СВО
Специалист заявил amic.ru, что двухпроцентная ставка будет очень хорошей поддержкой
09 июня 2025, 18:40, ИА Амител
Закон о льготной ипотеке для бойцов СВО и членов их семей будет принят в ближайшее время, это позволит оживить некоторые региональные рынки недвижимости и сделать более целенаправленной льготную ипотеку, заявил amic.ru заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов.
Ранее президент России Владимир Путин поручил до 15 июня подготовить предложения о льготной ипотеке для семей с детьми до 14 лет и семей участников СВО. В парламенте рассматривают вариант льготной ипотеки со ставкой 2%, которую предполагается распространить на бойцов, участвующих в спецоперации, их семьи, а также лиц, имеющих статус ветеранов СВО. В Госдуме надеются, что правительство поддержит наработки, что позволит запустить программу уже в ближайшее время. В случае гибели военнослужащего воспользоваться такой ипотекой смогут его родители и совершеннолетние дети. В настоящее время уже идет работа с кабмином и ЦБ.
Александр Цыганов отметил, что законопроект, скорее всего, будет принят в ближайшее время, и уж точно до конца 2025 года.
"Сейчас в стране действует ряд льготных ипотечных программ, и появление специализированной программы для ветеранов СВО и членов их семей было вопросом времени", – считает собеседник.
Он добавил, что в настоящее время обсуждаются технические параметры программы, в частности, итоговая ставка, величина кредита и срок:
"При этом важный параметр связан с определением возможности приобрести только новостройку или льгота будет распространяться и на вторичный рынок, а также ИЖС (индивидуальное жилищное строительство)".
По мнению Цыганова, с учетом проживания существенной части ветеранов в российских регионах льготный кредит будет очень хорошей поддержкой и поможет улучшить жилищные условия:
"Дополнительное выделение средств из бюджета, конечно, потребуется, но не станет критичным. При этом оживление региональных рынков недвижимости вполне вероятно и позитивно скажется на экономике этих регионов".
Цыганов также уверен, что программа позволит улучшить механизм предоставления льготной ипотеки, о сворачивании которой ранее заявляли некоторые наблюдатели.
"На самом деле она развивается, становится более адресной, учитывает интересы разных групп населения. В дальнейшем можно предположить развитие ветеранской программы и появление аналогичных", – заключил завкафедрой Финансового университета.
19:38:30 09-06-2025
А почему всем не сделать? Все льготы и всем. Нас что, так много?
21:03:24 09-06-2025
Гость (19:38:30 09-06-2025) А почему всем не сделать? Все льготы и всем. Нас что, так мн... Просто при ставке 20% выдавая ипатеку под 2%, государство из ваших же средств платит банку разницу в 23-27% годовых ) снабжая банки бабками, а бюджет разбазаривая увеличивая инфляцию )
08:26:11 10-06-2025
Гость (19:38:30 09-06-2025) А почему всем не сделать? Все льготы и всем. Нас что, так мн... Взять все и поделить! (с) П.П. Шариков.
09:24:02 14-06-2025
Гость (08:26:11 10-06-2025) Взять все и поделить! (с) П.П. Шариков....
А вот людей взяли и поделили на касты!
19:40:51 09-06-2025
очень хорошее начинание. посмотрим что выйдет
22:43:07 09-06-2025
Учитель, инженер, врач, хлебороб, механизатор, швея, тракторист - чем они хуже?
07:40:30 10-06-2025
Гость (22:43:07 09-06-2025) Учитель, инженер, врач, хлебороб, механизатор, швея, трактор... Смешно...
08:25:47 10-06-2025
Гость (22:43:07 09-06-2025) Учитель, инженер, врач, хлебороб, механизатор, швея, трактор... Это гражданские люди. Отработали без рисков и стресса, пришли вовремя домой, правильно поели, помылись, сериал посмотрели, детей воспитали и в тёплую чистую постель сексом займутся, выспются...
10:16:21 10-06-2025
Гость (08:25:47 10-06-2025) Это гражданские люди. Отработали без рисков и стресса, пришл... Вы про учителя, который сейчас работает с дегенератами и такими же родителями, или про механизатора, который в жару в пыли на полевых работах, или про других жителей РФ, которым предлагают ипотеки под 20% зарплату в виде МРОТ? Играть в войну должны военные. И если они выбрали этот путь, то пусть будут готовы спасть в окопах и идти рядом со смертью, таковы реалии. А делить людей одной страны на тех, кто участвовал и тех, кто не участвовал ... Объявите тогда всеобщую мобилизацию в связи с войной, тогда все будут жить по законам военного времени. Каждый должен заниматься своим делом, в частности, полезным для страны.
09:11:52 13-06-2025
Гость (10:16:21 10-06-2025) Вы про учителя, который сейчас работает с дегенератами и так... Ну так вперед, добровольцев тоже берут
09:58:19 10-06-2025
Гость (22:43:07 09-06-2025) Учитель, инженер, врач, хлебороб, механизатор, швея, трактор... У них автоматов нет. А по сути, будет много ипотеки, подорожают стройматериалы. Сколько сейчас куб леса стоит? Повозмущались депутаты с год назад, а ценник всё больше и лучше
13:02:13 10-06-2025
Гость (22:43:07 09-06-2025) Учитель, инженер, врач, хлебороб, механизатор, швея, трактор... Никто из них не хуже и никто из них не ограничен в возможности взять автомат и пойти покосить укроп годик другой и взять это ипотеку да ещё и деньги на первый взнос получить и 5к пожизненно как ветеран
16:31:13 10-06-2025
Почему льготная ипотека только для ветеранов СВО, (вообще в каком законе закреплен такой термин? В законе "О ветеранах" есть только одна формулировка Ветеран боевых действий, куда входят и "Афганцы", "Чеченцы", "Сирийцы" и т.д.) остальные ВБД отработанный материал?
04:10:16 14-06-2025
Гость (22:43:07 09-06-2025) Учитель, инженер, врач, хлебороб, механизатор, швея, трактор... Учителям, врачам, хлеборобам и трактористам тлже дают льготные ипотеки!
09:17:29 15-06-2025
Гость (08:25:47 10-06-2025) Это гражданские люди. Отработали без рисков и стресса, пришл... А у меня муж в Афганистане воевал.После очередного боя лежал в госпитале, контузия.
С армии пришёл в 1987 году. Инвалидность не дали. Так как какой то "рукожопный" врач, написал в справке, в заключение что он проходил лечение. И из за одной ошибки врача мы только через 37 лет восстановили справедливость. И вот только два года назад нам восстановили и правильно указали в справке что у него " Травма".
И теперь только ушёл на пенсию по инвалидности.
И нам тоже обидно, что мы не пользовались как теперешний СВО шники, льготами