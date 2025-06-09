Крыша для бойцов. Эксперт оценил проект "очень льготной" ипотеки для участников СВО

Специалист заявил amic.ru, что двухпроцентная ставка будет очень хорошей поддержкой

09 июня 2025, 18:40, ИА Амител

Строительство домов в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Закон о льготной ипотеке для бойцов СВО и членов их семей будет принят в ближайшее время, это позволит оживить некоторые региональные рынки недвижимости и сделать более целенаправленной льготную ипотеку, заявил amic.ru заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов.

Ранее президент России Владимир Путин поручил до 15 июня подготовить предложения о льготной ипотеке для семей с детьми до 14 лет и семей участников СВО. В парламенте рассматривают вариант льготной ипотеки со ставкой 2%, которую предполагается распространить на бойцов, участвующих в спецоперации, их семьи, а также лиц, имеющих статус ветеранов СВО. В Госдуме надеются, что правительство поддержит наработки, что позволит запустить программу уже в ближайшее время. В случае гибели военнослужащего воспользоваться такой ипотекой смогут его родители и совершеннолетние дети. В настоящее время уже идет работа с кабмином и ЦБ.

Александр Цыганов отметил, что законопроект, скорее всего, будет принят в ближайшее время, и уж точно до конца 2025 года.

"Сейчас в стране действует ряд льготных ипотечных программ, и появление специализированной программы для ветеранов СВО и членов их семей было вопросом времени", – считает собеседник.

Он добавил, что в настоящее время обсуждаются технические параметры программы, в частности, итоговая ставка, величина кредита и срок:

"При этом важный параметр связан с определением возможности приобрести только новостройку или льгота будет распространяться и на вторичный рынок, а также ИЖС (индивидуальное жилищное строительство)".

По мнению Цыганова, с учетом проживания существенной части ветеранов в российских регионах льготный кредит будет очень хорошей поддержкой и поможет улучшить жилищные условия:

"Дополнительное выделение средств из бюджета, конечно, потребуется, но не станет критичным. При этом оживление региональных рынков недвижимости вполне вероятно и позитивно скажется на экономике этих регионов".

Цыганов также уверен, что программа позволит улучшить механизм предоставления льготной ипотеки, о сворачивании которой ранее заявляли некоторые наблюдатели.