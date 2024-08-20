В Барнауле лишь каждый второй работник может позволить себе отпуск вдвоем
6% работающих барнаульцев намеренно отдыхают врозь с возлюбленными
20 августа 2024, 16:20, ИА Амител
В Барнауле поехать в отпуск с женой или мужем удается только каждому второму работающему жителю, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
"51% барнаульцев уже провели или планируют провести отпуск с женой или мужем. 31% опрошенных из-за различных обстоятельств не удалось взять отпуск в одно время. 6% участников опроса признались, что они не согласовывали отпуска с партнером, потому что не хотят отдыхать вместе: "Чтобы оба одновременно без денег не остались", - говорится в исследовании.
Стоит отметить, что чем моложе респонденты, тем чаще они планируют отпуск в одно время с возлюбленными. Таких 62% среди тех, кто моложе 34 лет, а среди опрошенных старше 45 лет - 50%.
Те, кто состоит в официальном браке, чаще согласовывают отпуска, чем те, чьи отношения не зарегистрированы (54 и 41% соответственно).
Опрос проведен с 10 по 19 августа среди экономически активных жителей Алтайского края, состоящих в браке или отношениях и имеющих постоянную работу.
18:17:56 20-08-2024
и что это за брак?? зачем такая работа?? мы 2 раза в год с детьми и родителями или ездим или летаем, ДВА раза в год минимум
08:54:59 21-08-2024
Гость (18:17:56 20-08-2024) и что это за брак?? зачем такая работа?? мы 2 раза в год с д... А ему (ей) нужны ваши родители на отдыхе :) И, знаете, иногда хочется отдохнуть одному, совсем одному :)