В Барнауле лишь каждый второй работник может позволить себе отпуск вдвоем

6% работающих барнаульцев намеренно отдыхают врозь с возлюбленными

20 августа 2024, 16:20, ИА Амител

Море / Фото: unsplash.com/frank mckenna

В Барнауле поехать в отпуск с женой или мужем удается только каждому второму работающему жителю, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

"51% барнаульцев уже провели или планируют провести отпуск с женой или мужем. 31% опрошенных из-за различных обстоятельств не удалось взять отпуск в одно время. 6% участников опроса признались, что они не согласовывали отпуска с партнером, потому что не хотят отдыхать вместе: "Чтобы оба одновременно без денег не остались", - говорится в исследовании.

Стоит отметить, что чем моложе респонденты, тем чаще они планируют отпуск в одно время с возлюбленными. Таких 62% среди тех, кто моложе 34 лет, а среди опрошенных старше 45 лет - 50%.

Те, кто состоит в официальном браке, чаще согласовывают отпуска, чем те, чьи отношения не зарегистрированы (54 и 41% соответственно).

Опрос проведен с 10 по 19 августа среди экономически активных жителей Алтайского края, состоящих в браке или отношениях и имеющих постоянную работу.