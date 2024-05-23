Жители Алтая предпочитают "диванный отпуск" и другие виды дешевого отдыха
39% жителей региона заявили, что отпуска им недостаточно, чтобы хорошо отдохнуть
23 мая 2024, 10:42, ИА Амител
Специалисты сервиса hh.ru выяснили, как жители Алтайского края планируют провести летний отпуск в этом году.
Большинство опрошенных, которые уже успели отдохнуть в этом году, ответили, что они занимались бытовыми делами, например, ремонтом или путешествовали по России – по 24%.
"Еще 19% провели отпуск дома на диване, 14% съездили в отпуск за границу, а по 3% отправились на дачу или взяли подработку на это время. Оставшиеся 14% выбрали другой вариант ответа", – говорится в исследовании.
39% респондентов заявили, что отпуска им недостаточно, чтобы отдохнуть. 3%, наоборот, считают, что отпуск мог бы быть и покороче. Оставшиеся 58% вполне довольны текущим количеством отпускных дней.
За прошедшие пять месяцев года сходить в отпуск успели 28% жителей региона, 59% еще не брали отпуск, 13% в этом году пока не работали.
10:59:53 23-05-2024
Какие доходы,такой и отпуск...
11:44:21 23-05-2024
Гость (10:59:53 23-05-2024) Какие доходы,такой и отпуск...... вот именно. АК вошел в десятку регионов-нищебродов, для которых по поручению Президента будет разработан план экономического развития. Позор...
17:20:48 23-05-2024
Гость (10:59:53 23-05-2024) Какие доходы, такой и отпуск...... "Да наши люди не хотят никуда ездить. Я когда на Бали летела, самолёт полупустой был" Даша Штольц (С)
11:00:53 23-05-2024
14% съездили в отпуск за границу --- заграница разная
11:38:58 23-05-2024
Гость (11:00:53 23-05-2024) 14% съездили в отпуск за границу --- заграница разная... Сейчас любая заграница - это заграница. Не везде пускают.
13:23:10 23-05-2024
Гость (11:38:58 23-05-2024) Сейчас любая заграница - это заграница. Не везде пускают. ... Не везде пускают --- ну я и написал, заграница сейчас разная
15:31:06 23-05-2024
Гость (11:00:53 23-05-2024) 14% съездили в отпуск за границу --- заграница разная... Вот вот. Казахстан к нам ближе всего)