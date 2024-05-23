НОВОСТИОбщество

Жители Алтая предпочитают "диванный отпуск" и другие виды дешевого отдыха

39% жителей региона заявили, что отпуска им недостаточно, чтобы хорошо отдохнуть

23 мая 2024, 10:42, ИА Амител

Мужчина на диване / Фото: unsplash.com
Мужчина на диване / Фото: unsplash.com

Специалисты сервиса hh.ru выяснили, как жители Алтайского края планируют провести летний отпуск в этом году.

Большинство опрошенных, которые уже успели отдохнуть в этом году, ответили, что они занимались бытовыми делами, например, ремонтом или путешествовали по России – по 24%.

"Еще 19% провели отпуск дома на диване, 14% съездили в отпуск за границу, а по 3% отправились на дачу или взяли подработку на это время. Оставшиеся 14% выбрали другой вариант ответа", – говорится в исследовании.

39% респондентов заявили, что отпуска им недостаточно, чтобы отдохнуть. 3%, наоборот, считают, что отпуск мог бы быть и покороче. Оставшиеся 58% вполне довольны текущим количеством отпускных дней.

За прошедшие пять месяцев года сходить в отпуск успели 28% жителей региона, 59% еще не брали отпуск, 13% в этом году пока не работали.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин / Фото: t.me/busargin_r

Российский губернатор приравнял отпуск к дезертирству

Потому что необходимо работать в круглосуточном режиме в это сложное для страны время
НОВОСТИПолитика
Алтайский край опросы отпуск

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

10:59:53 23-05-2024

Какие доходы,такой и отпуск...

  38 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:44:21 23-05-2024

Гость (10:59:53 23-05-2024) Какие доходы,такой и отпуск...... вот именно. АК вошел в десятку регионов-нищебродов, для которых по поручению Президента будет разработан план экономического развития. Позор...

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:20:48 23-05-2024

Гость (10:59:53 23-05-2024) Какие доходы, такой и отпуск...... "Да наши люди не хотят никуда ездить. Я когда на Бали летела, самолёт полупустой был" Даша Штольц (С)

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:00:53 23-05-2024

14% съездили в отпуск за границу --- заграница разная

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:38:58 23-05-2024

Гость (11:00:53 23-05-2024) 14% съездили в отпуск за границу --- заграница разная... Сейчас любая заграница - это заграница. Не везде пускают.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:23:10 23-05-2024

Гость (11:38:58 23-05-2024) Сейчас любая заграница - это заграница. Не везде пускают. ... Не везде пускают --- ну я и написал, заграница сейчас разная

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:31:06 23-05-2024

Гость (11:00:53 23-05-2024) 14% съездили в отпуск за границу --- заграница разная... Вот вот. Казахстан к нам ближе всего)

  4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров