Жители Алтая предпочитают "диванный отпуск" и другие виды дешевого отдыха

39% жителей региона заявили, что отпуска им недостаточно, чтобы хорошо отдохнуть

23 мая 2024, 10:42, ИА Амител

Мужчина на диване / Фото: unsplash.com

Специалисты сервиса hh.ru выяснили, как жители Алтайского края планируют провести летний отпуск в этом году.

Большинство опрошенных, которые уже успели отдохнуть в этом году, ответили, что они занимались бытовыми делами, например, ремонтом или путешествовали по России – по 24%.

"Еще 19% провели отпуск дома на диване, 14% съездили в отпуск за границу, а по 3% отправились на дачу или взяли подработку на это время. Оставшиеся 14% выбрали другой вариант ответа", – говорится в исследовании.

39% респондентов заявили, что отпуска им недостаточно, чтобы отдохнуть. 3%, наоборот, считают, что отпуск мог бы быть и покороче. Оставшиеся 58% вполне довольны текущим количеством отпускных дней.

За прошедшие пять месяцев года сходить в отпуск успели 28% жителей региона, 59% еще не брали отпуск, 13% в этом году пока не работали.