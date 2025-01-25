В Барнауле локализовали крупный пожар на улице Никитина

Сотрудники МЧС продолжают бороться с огнем

25 января 2025, 13:26, ИА Амител

Тушение пожара на улице Никитина / Фото: МЧС Алтайского края

Пожар по улице Никитина в Барнауле локализовали на площади около 200 квадратных метров, сообщили в МЧС Алтайского края.

Специалисты продолжают работу по полной ликвидации возгорания. Пострадавших нет.

Возгорание на улице Никитина в районе пересечения с проспектом Красноармейским случилось 25 января. В ведомстве сообщали, что в тушении участвуют 35 человек личного состава и 7 пожарных автоцистерн.

Проезд по участку на улице Никитина тем временем перекрыт.