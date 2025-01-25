Крупный пожар произошел в центре Барнаула. Фото и видео

Огонь тушат 35 пожарных

25 января 2025, 12:32, ИА Амител

Пожар в Барнауле / Фото: vk.com/incident22

В центре Барнаула случился крупный пожар на улице Никитина в районе пересечения с Красноармейским проспектом, сообщает "Инцидент Барнаул".

Судя по кадрам очевидцев, возгорание случилось в частном секторе. На месте происшествия наблюдается сильное пламя и задымление.

Очевидцы amic.ru рассказали, что Никитина от Ленина до Красноармейского перекрыта. На месте работают пожарные и полицейские.

В МЧС Алтайского края уточнили, что в тушении участвуют 35 человек личного состава и 7 пожарных автоцистерн. Пострадавших нет.