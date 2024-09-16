В Барнауле любезная девушка с вежливым голосом обманула пенсионерку со смартфоном

Доверчивая женщина открыла злоумышленникам доступ к своим счетам

16 сентября 2024, 11:40, ИА Амител

Смартфон в руках / Фото: pxhere.com

В Алтайском крае мошенница обманула 67-летнюю женщину, предложив ей продлить договор на услуги мобильной связи, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратилась жительница Барнаула, которой накануне через мессенджер позвонила неизвестная девушка и вежливым голосом сообщила, что истекает срок действия договора сотовой связи.

"Для продления необходимо перейти на некий сайт, ссылку на который любезная "сотрудница" сразу же сбросила. Находясь под влиянием аферистов, доверчивая женщина так и сделала, тем самым открыв злоумышленникам доступ к своим счетам", – рассказали в ведомстве.

После этого пенсионерка зашла в банковское приложение и обнаружила, что с ее кредитной карты переведено 90 тысяч рублей на неизвестный счет.

Правоохранители в очередной раз обратились к жителям края с просьбой объяснить пожилым родственникам, что при поступлении звонков от "службы безопасности банка", "портала госуслуг", "оператора сотовой связи" необходимо прервать разговор.