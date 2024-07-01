В Барнауле десятки домов на сутки остались без горячей воды

Ограничение затронуло здания на улицах Антона Петрова, Попова, Островского, Георгия Исакова и Юрина

01 июля 2024, 10:15, ИА Амител

Лейка для душа / Фото: unsplash.com

В Барнауле десятки домов остались без горячей воды из-за начала капитального ремонта теплосети на улице Георгия Исакова, сообщили в СГК.

"Чтобы не отключать горячую воду у потребителей на весь период работ, сегодня теплосетевое подразделение СГК запланировало монтаж заглушек и затворов. Это позволит обособить трубопровод от системы и без длительного отключения ресурса провести капитальный ремонт", – пояснили в компании.

Тем самым горячую воду отключили в домах с 10 утра 1 июля до 10 утра 2 июля. Под временные неудобства попали следующие адреса:

Ранее строительный эксперт Федор Васильев поделился советами, как пережить отключение горячей воды с максимальным комфортом.