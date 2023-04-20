В Барнауле матрос получил 9 лет колонии за уклонение от призыва на военную службу
Приговор в законную силу не вступил
20 апреля 2023, 16:48, ИА Амител
В Алтайском крае вынесли обвинительный приговор матросу, который несколько раз не явился на военную службу, сообщает в своём Telegram-канале 2-й Восточный окружной военный суд.
"Военнослужащий 31 октября 2022 года без уважительных причин не явился на службу. 1 декабря задержан сотрудниками полиции и доставлен в военную комендатуру. Однако 15 декабря матрос вновь не явился на службу. 31 января 2023 года задержан сотрудниками полиции", – говорится в сообщении.
Барнаульский гарнизонный военный суд назначил матросу девять лет лишения свободы в колонии общего режима – по совокупности преступлений путём частичного сложения наказания по данному приговору с наказанием по приговору от 15 марта 2023 года.
Приговор в законную силу не вступил, уточнили в окружном военном суде.
17:54:17 20-04-2023
Военнослужащий получил 9 лет колонии за уклонение от призыва на военную службу. Это как ? Если он военнослужащий, он уже призван.
18:36:23 20-04-2023
За убийство, довольно часто, столько не дают. Что-то с правосудием не то.
21:19:07 20-04-2023
А откуда,в Барнауле матрос? Там есть море?)
22:10:47 20-04-2023
фух,а то я засомневался в своих глазах,а нет,значит не мерещится те непонятки
01:33:10 21-04-2023
Что написано? Переведите кто нибудь, а.
08:59:28 21-04-2023
За 9 лет наверное закончится. Узнает чем. И да, про призыв не понятно, он контрактник? Или срочник?
10:15:52 21-04-2023
а что не расстрел сразу?
10:34:57 21-04-2023
Как странно , не выглядеть умным сейчас нормально? Когда война далеко и тебя, и твою семью ещё не касается это ,можно и по прикалываться. Приколы совсем не к месту.
10:57:12 21-04-2023
По УДО через 4,5 года выйдет а может и раньше, зато живой.
11:02:26 21-04-2023
Мимо шел, увидел (10:57:12 21-04-2023) По УДО через 4,5 года выйдет а может и раньше, зато живой.... зато живой. --- не факт.
11:46:45 21-04-2023
Гость (11:02:26 21-04-2023) зато живой. --- не факт.... Шансы выживания в окопе в течении 6 месяцев и в бараке в течении 4.5 лет в принципе можно просчитать