В Барнауле матрос получил 9 лет колонии за уклонение от призыва на военную службу

Приговор в законную силу не вступил

20 апреля 2023, 16:48, ИА Амител

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В Алтайском крае вынесли обвинительный приговор матросу, который несколько раз не явился на военную службу, сообщает в своём Telegram-канале 2-й Восточный окружной военный суд.

"Военнослужащий 31 октября 2022 года без уважительных причин не явился на службу. 1 декабря задержан сотрудниками полиции и доставлен в военную комендатуру. Однако 15 декабря матрос вновь не явился на службу. 31 января 2023 года задержан сотрудниками полиции", – говорится в сообщении.

Барнаульский гарнизонный военный суд назначил матросу девять лет лишения свободы в колонии общего режима – по совокупности преступлений путём частичного сложения наказания по данному приговору с наказанием по приговору от 15 марта 2023 года.

Приговор в законную силу не вступил, уточнили в окружном военном суде.