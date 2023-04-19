По словам Картаполова, рассылать их будут в тестовом режиме, чтобы проверить работу системы

19 апреля 2023, 17:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Электронные повестки, отправленные в весенний призыв, не будут иметь юридической силы. Как сообщает Telegram-канал Shot, об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"В этот призыв электронные повестки будут рассылаться в тестовом режиме. Чтобы понять, вообще доходят, не доходят, отрабатывать систему", – сказал депутат Госдумы.

Напомним, что 11 апреля Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, который предполагает создание единого реестра военнообязанных и вводит электронные повестки. Глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов и Минцифры заявляли, что закон не затронет текущий весенний призыв.

17 апреля военком Москвы Максим Локтев предупредил, что тестовая рассылка повесток через портал "Госуслуги" начнётся уже во время весеннего призыва. Вместе с тем в Минцифры отметили, что пока оснований для использования сервиса госуслуг с целью рассылки повесток нет.