В Барнауле мигранта-рукоблуда заключили под стражу и повесили на него еще одну статью
29-летний злоумышленник намеревался покинуть страну, но для этого ему понадобился поддельный паспорт
24 июля 2023, 15:05, ИА Амител
В Барнауле заключили под стражу мигранта, обвиняемого в совершении иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.
Напомним, инцидент произошел вечером 19 июля в Ленинском районе краевой столицы. Мужчина на своем автомобиле следовал за 11-летней школьницей и занимался рукоблудием. Ребенку удалось зайти в подъезд жилого дома, после чего злоумышленник скрылся.
Вскоре правоохранители установили личность подозреваемого – им оказался 29-летний гражданин одной из среднеазиатских республик, который проживает в Барнауле с 2014 года. Также в отношении него возбудили уголовное дело по статье "Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста", а ситуацией заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин.
Когда извращенец узнал, что его разыскивают, он решил сбежать из страны.
"Однако для этого ему был необходим поддельный паспорт. В связи с чем он обратился к должностному лицу миграционной службы за взятку в размере 65 тысяч рублей изготовить для него паспорт. При передаче денежных средств мигрант был задержан оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю", – рассказали в региональном управлении Следкома.
Таким образом, мужчине предъявили сразу два обвинения: по статье об иных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, а также по статье о даче взятки должностному лицу.
"По ходатайству следователя СК обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается", – подчеркнули в ведомстве.
15:12:21 24-07-2023
Теперь мы с Вами этого рукоблуда лет 10 будем кормить, поить и лечить. Выдворить его из страны без права когда либо пересекать границу Российской Федерации. Пусть его правительство среднеазиатских республик содержит в тюрьме.
16:29:16 24-07-2023
горожанка (15:12:21 24-07-2023) Теперь мы с Вами этого рукоблуда лет 10 будем кормить, поить... поверь ему не долго по такой статье жить. с педофилами разговор короткий.
17:30:28 24-07-2023
445 (16:29:16 24-07-2023) поверь ему не долго по такой статье жить. с педофилами разго... А там все такие порядочные сидят? Маму родную продадут за копейку. Не нужно романтизировать сидельцев
17:45:31 24-07-2023
445 (16:29:16 24-07-2023) поверь ему не долго по такой статье жить. с педофилами разго... Ничего ему там не будет, там такие же сидят, выйдет через несколько лет.
15:32:46 24-07-2023
Очень много "французов" завезли. Зачем? Кому это нужно???
16:00:54 24-07-2023
Гость (15:32:46 24-07-2023) Очень много "французов" завезли. Зачем? Кому это нужно???... на меланжевом работают. вы удивитесь сколько их там. и телько хранцузы
15:35:36 24-07-2023
его там будут у параши дуплить, дормально оттопырится, да и сидельцам радость
16:32:15 24-07-2023
началось... потихонечку закручивают гайки, это хорошо. и заметьте, стали хотя бы мигрантами их называть.
16:57:39 24-07-2023
Запомните, руками ниже пояса к себе прикасаться нельзя, а то на зону поедете. Увидите людей, не достигших 14 лет, переходите на другую сторону улицы, а то вдруг кому то покажется, что вы смотрели на них не тем взглядом.
17:27:03 24-07-2023
Гость (16:57:39 24-07-2023) Запомните, руками ниже пояса к себе прикасаться нельзя, а то... Руками ниже пояса к себе прикасаться НА Людях не нужно. Дома в одиночестве , хоть чем прикасайтесь
19:36:33 24-07-2023
Гость (16:57:39 24-07-2023) Запомните, руками ниже пояса к себе прикасаться нельзя, а то... Тема близка? Следующий на очереди?
17:16:18 24-07-2023
Так все таки повесили на него еще одну статью, а не предъявили сразу два обвинения по двум статьям???
19:39:53 24-07-2023
Гость (17:16:18 24-07-2023) Так все таки повесили на него еще одну статью, а не предъяви... Что непонятного? Одно обвинение за два совершенных преступления.
11:35:49 25-07-2023
Гость (19:39:53 24-07-2023) Что непонятного? Одно обвинение за два совершенных преступле... Да все понятно, но вторую статью то именно "ПОВЕСИЛИ"??? И об этом так открыто пишут)))
19:28:34 24-07-2023
Мутная история. Что-то зачастили местные менты то с раскрытиями 30-летних преступлений, то с мигрантами-рукоблудами... И навешивают паровозом ещё какие-нибудь преступления... Никак проявляют активность, чтобы на СВО начальство не отправило.
08:47:17 25-07-2023
А кто разрешил мигрантов? Толерантность как то надела, когда они в каждом подъезде, на каждом углу, а уж про работы, кои по тендерам проводятся - это только они. Почему?