В Барнауле мигранта-рукоблуда заключили под стражу и повесили на него еще одну статью

29-летний злоумышленник намеревался покинуть страну, но для этого ему понадобился поддельный паспорт

24 июля 2023, 15:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Барнауле заключили под стражу мигранта, обвиняемого в совершении иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Напомним, инцидент произошел вечером 19 июля в Ленинском районе краевой столицы. Мужчина на своем автомобиле следовал за 11-летней школьницей и занимался рукоблудием. Ребенку удалось зайти в подъезд жилого дома, после чего злоумышленник скрылся.

Вскоре правоохранители установили личность подозреваемого – им оказался 29-летний гражданин одной из среднеазиатских республик, который проживает в Барнауле с 2014 года. Также в отношении него возбудили уголовное дело по статье "Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста", а ситуацией заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин.

Когда извращенец узнал, что его разыскивают, он решил сбежать из страны.

"Однако для этого ему был необходим поддельный паспорт. В связи с чем он обратился к должностному лицу миграционной службы за взятку в размере 65 тысяч рублей изготовить для него паспорт. При передаче денежных средств мигрант был задержан оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю", – рассказали в региональном управлении Следкома.

Таким образом, мужчине предъявили сразу два обвинения: по статье об иных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, а также по статье о даче взятки должностному лицу.