В Барнауле мигрант преследовал 11-летнюю девочку и занимался рукоблудием
Инцидент произошел 19 июля в Ленинском районе города
20 июля 2023, 16:22, ИА Амител
Следственный комитет возбудил уголовное дело по сообщению о совершении иных действий сексуального характера в отношении 11-летней девочки в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.
По информации ведомства, инцидент произошел 19 июля 2023 года в Ленинском районе краевой столицы. Мигрант на своем автомобиле следовал за 11-летней девочкой, совершая действия сексуального характера. Ребенку удалось зайти в подъезд жилого дома, после чего преступник скрылся с места происшествия. Как сообщает "В курсе 22" со ссылкой на очевидца, мужчина занимался рукоблудием.
Личность подозреваемого удалось установить – им оказался 29-летний гражданин одной из среднеазиатских республик, который проживает в Барнауле с 2014 года.
Следователи возбудили дело по признакам п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Следствие проводит необходимый комплекс действий, направленный на установление обстоятельств преступления.
16:32:51 20-07-2023
А это случайно не тот ушлепок, который в прошлом году в районе Речного в кустах рукоблудил на проходящих мимо женщин?
16:48:17 20-07-2023
Очередной "незаменимый иностранный специалист." Гнать поганой метлой.
16:58:34 20-07-2023
это опасный контингент для наших девочек.....они уехали от семей, здесь им не перепадет ничего...остается только....преследовать. твари
17:12:14 20-07-2023
А чего, перед тем как порукоблудить, надо узнавать возраст проходящих мимо женщин?
17:38:53 20-07-2023
Гость (17:12:14 20-07-2023) А чего, перед тем как порукоблудить, надо узнавать возраст п... Как понимать? Можно рукоблудить где угодно и когда угодно? Сам понял, что сказал? Или собрат?
19:58:58 20-07-2023
Может быть стоит заняться этими мигрантами .Как в ОАЭ дают патент на работу без получения гражданства отработал и обратно в аул
00:15:45 21-07-2023
Витя (19:58:58 20-07-2023) Может быть стоит заняться этими мигрантами .Как в ОАЭ дают п... К решению проблем нужно подходить комплексно. У нас же могут сделать как в ОАЭ, но при этом получение гражданства может быть упрощено до безобразия.