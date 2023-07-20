В Барнауле мигрант преследовал 11-летнюю девочку и занимался рукоблудием

Инцидент произошел 19 июля в Ленинском районе города

20 июля 2023, 16:22, ИА Амител

Фото: pixabay.com

Следственный комитет возбудил уголовное дело по сообщению о совершении иных действий сексуального характера в отношении 11-летней девочки в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.

По информации ведомства, инцидент произошел 19 июля 2023 года в Ленинском районе краевой столицы. Мигрант на своем автомобиле следовал за 11-летней девочкой, совершая действия сексуального характера. Ребенку удалось зайти в подъезд жилого дома, после чего преступник скрылся с места происшествия. Как сообщает "В курсе 22" со ссылкой на очевидца, мужчина занимался рукоблудием.

Личность подозреваемого удалось установить – им оказался 29-летний гражданин одной из среднеазиатских республик, который проживает в Барнауле с 2014 года.

Следователи возбудили дело по признакам п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Следствие проводит необходимый комплекс действий, направленный на установление обстоятельств преступления.