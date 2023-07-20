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В Барнауле мигрант преследовал 11-летнюю девочку и занимался рукоблудием

Инцидент произошел 19 июля в Ленинском районе города

20 июля 2023, 16:22, ИА Амител

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Следственный комитет возбудил уголовное дело по сообщению о совершении иных действий сексуального характера в отношении 11-летней девочки в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю. 

По информации ведомства, инцидент произошел 19 июля 2023 года в Ленинском районе краевой столицы. Мигрант на своем автомобиле следовал за 11-летней девочкой, совершая действия сексуального характера. Ребенку удалось зайти в подъезд жилого дома, после чего преступник скрылся с места происшествия. Как сообщает "В курсе 22" со ссылкой на очевидца, мужчина занимался рукоблудием. 

Личность подозреваемого удалось установить – им оказался 29-летний гражданин одной из среднеазиатских республик, который проживает в Барнауле с 2014 года. 

Следователи возбудили дело по признакам п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Следствие проводит необходимый комплекс действий, направленный на установление обстоятельств преступления.

Барнаул Происшествия

Комментарии 7

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Гость

16:32:51 20-07-2023

А это случайно не тот ушлепок, который в прошлом году в районе Речного в кустах рукоблудил на проходящих мимо женщин?

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Иглесиас

16:48:17 20-07-2023

Очередной "незаменимый иностранный специалист." Гнать поганой метлой.

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гостьЯ

16:58:34 20-07-2023

это опасный контингент для наших девочек.....они уехали от семей, здесь им не перепадет ничего...остается только....преследовать. твари

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Гость

17:12:14 20-07-2023

А чего, перед тем как порукоблудить, надо узнавать возраст проходящих мимо женщин?

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Гость

17:38:53 20-07-2023

Гость (17:12:14 20-07-2023) А чего, перед тем как порукоблудить, надо узнавать возраст п... Как понимать? Можно рукоблудить где угодно и когда угодно? Сам понял, что сказал? Или собрат?

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Витя

19:58:58 20-07-2023

Может быть стоит заняться этими мигрантами .Как в ОАЭ дают патент на работу без получения гражданства отработал и обратно в аул

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Гость

00:15:45 21-07-2023

Витя (19:58:58 20-07-2023) Может быть стоит заняться этими мигрантами .Как в ОАЭ дают п... К решению проблем нужно подходить комплексно. У нас же могут сделать как в ОАЭ, но при этом получение гражданства может быть упрощено до безобразия.

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