В Барнауле мигрантов продолжают ставить на воинский учет независимо от их желания

Рейд провели по местам розничной и оптовой торговли

20 мая 2025, 12:16, ИА Амител

Армия, строевая подготовка / Фото: amic.ru

В Барнауле в ходе очередного рейда выявили семерых мигрантов, которые получили гражданство РФ, но уклонялись от постановки на воинский учет, сообщает военный следственный отдел СК России.

"В ходе рейда внимание было уделено местам розничной и оптовой торговли. Проверено 38 человек, из которых семеро получили гражданство РФ, но не смогли подтвердить свою постановку на воинский учет, в связи с чем были направлены в военные комиссариаты по месту регистрации", – рассказали в ведомстве.

При проверке документов в ходе рейда всем им разъяснили положения и требования действующего законодательства о порядке прохождения военной службы, в том числе по контракту, а также предусмотренные для военнослужащих социальные льготы и гарантии.