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В Барнауле мигрантов продолжают ставить на воинский учет независимо от их желания

Рейд провели по местам розничной и оптовой торговли

20 мая 2025, 12:16, ИА Амител

Армия, строевая подготовка / Фото: amic.ru
Армия, строевая подготовка / Фото: amic.ru

В Барнауле в ходе очередного рейда выявили семерых мигрантов, которые получили гражданство РФ, но уклонялись от постановки на воинский учет, сообщает военный следственный отдел СК России.

"В ходе рейда внимание было уделено местам розничной и оптовой торговли. Проверено 38 человек, из которых семеро получили гражданство РФ, но не смогли подтвердить свою постановку на воинский учет, в связи с чем были направлены в военные комиссариаты по месту регистрации", – рассказали в ведомстве.

При проверке документов в ходе рейда всем им разъяснили положения и требования действующего законодательства о порядке прохождения военной службы, в том числе по контракту, а также предусмотренные для военнослужащих социальные льготы и гарантии.

Барнаул проверки Мигранты

Комментарии 14

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333

13:06:27 20-05-2025

Если они получили гражданство России, то они уже не мигранты. Зачем в заголовке писать неправду?

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Гость

13:32:53 20-05-2025

333 (13:06:27 20-05-2025) Если они получили гражданство России, то они уже не мигранты... Может во время обхода получили гражданство? Но в любом случае одобрямс

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Гость

13:17:18 20-05-2025

Ну так то хорошая новость. А то было непонятно

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Татьяна

13:31:04 20-05-2025

А на воинский учет их направили, а встанут ли они на него. А служить будут?

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Гость

14:10:49 20-05-2025

Татьяна (13:31:04 20-05-2025) А на воинский учет их направили, а встанут ли они на него. А... Вопрос еще как они служить будут?

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Musik

13:39:24 20-05-2025

а нужно спрашивать желание???
вообще хода мысли не понял.

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Гость

14:00:16 20-05-2025

Проблема очевидна. Паспорта получают В ПАСПОРТНОМ СТОЛЕ Полиции. В определенные часы. Почему работники учетных отделов из военкоматов не находятся в это время при выдаче паспортов и не ставят новых граждан сразу на учёт? Зачем их потом разыскивать? Заголовок статьи удивил: "В Барнауле мигрантов продолжают ставить на воинский учет независимо от их желания". Но ведь воинский учет - это обязанность, а не желание. Принимая гражданство РФ даже клятву дают исполнять законы страны. А они сразу нарушают.

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Musik

14:45:33 20-05-2025

Гость (14:00:16 20-05-2025) Проблема очевидна. Паспорта получают В ПАСПОРТНОМ СТОЛЕ Поли... там база электрическая. возможно даже dbf.
дзиньк от миграции в военкомат - сделать вообще без напряга.

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Гость

15:09:07 20-05-2025

Musik (14:45:33 20-05-2025) там база электрическая. возможно даже dbf.дзиньк от мигр... Именно так! Из военкомата подъедут на выдачу паспортов и сразу поставят на учёт. Тогда ни у кого не будет проблем. Ни у новых граждан, ни у полиции.

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Гость

23:04:17 20-05-2025

Гость (14:00:16 20-05-2025) Проблема очевидна. Паспорта получают В ПАСПОРТНОМ СТОЛЕ Поли... Когда-то давно в паспортном штамп о прописке не ставили, пока не принесешь военный билет с отметкой о постановке на учет в военкомате. Разве сейчас по другому?

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Олег

14:25:59 20-05-2025

Стройбат ждет трудолюбивых соотечественников.

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Гость

15:25:39 20-05-2025

Олег (14:25:59 20-05-2025) Стройбат ждет трудолюбивых соотечественников.... Да и штурмовые отряды не требуют филигранного знания языка.

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Гость

16:29:50 20-05-2025

Уклонился значит нарушил. Вывод обратно домой. Такие все жизнь будут гадить на земле русской. Пусть у себя в горах овец пасут или хлопок на полях собирают.

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Гость

13:09:54 21-05-2025

Мигранты с двойным гражданством служить вряд- ли будут. Возраст, здоровье, не подлежат призыву граждане, отслужившие в своей стране, при наличии международного договора с РФ. А это таджики, осетины... Лазеек миллион.

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