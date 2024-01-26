В Барнауле микрокредитную организацию наказали за угрозы должнику
Коллекторы слали мужчине множественные СМС-сообщения и писали в WhatsApp
26 января 2024, 17:41, ИА Амител
Коллектор кредитной организации / Фото: Freepik
В Алтайском крае кредитную организацию оштрафовали за нарушение закона о защите прав и законных интересов должника, сообщает региональная ФССП.
К судебным приставам обратился житель Барнаула, которому кредиторы слали множественные СМС-сообщения и писали в WhatsApp угрозы и оскорбления.
"При этом микрокредитная компания при взаимодействии с должником использовала номер телефона, зарегистрированный за иным лицом", – рассказали в ведомстве.
В отношении организации составили протокол, по результатам рассмотрения которого компанию оштрафовали на 30 тысяч рублей.
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