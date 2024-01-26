В Барнауле микрокредитную организацию наказали за угрозы должнику

Коллекторы слали мужчине множественные СМС-сообщения и писали в WhatsApp

26 января 2024, 17:41, ИА Амител

Коллектор кредитной организации / Фото: Freepik

В Алтайском крае кредитную организацию оштрафовали за нарушение закона о защите прав и законных интересов должника, сообщает региональная ФССП.

К судебным приставам обратился житель Барнаула, которому кредиторы слали множественные СМС-сообщения и писали в WhatsApp угрозы и оскорбления.

"При этом микрокредитная компания при взаимодействии с должником использовала номер телефона, зарегистрированный за иным лицом", – рассказали в ведомстве.

В отношении организации составили протокол, по результатам рассмотрения которого компанию оштрафовали на 30 тысяч рублей.