НОВОСТИОбщество

В Барнауле микрокредитную организацию наказали за угрозы должнику

Коллекторы слали мужчине множественные СМС-сообщения и писали в WhatsApp

26 января 2024, 17:41, ИА Амител

Коллектор кредитной организации / Фото: Freepik
Коллектор кредитной организации / Фото: Freepik

В Алтайском крае кредитную организацию оштрафовали за нарушение закона о защите прав и законных интересов должника, сообщает региональная ФССП.

К судебным приставам обратился житель Барнаула, которому кредиторы слали множественные СМС-сообщения и писали в WhatsApp угрозы и оскорбления.

"При этом микрокредитная компания при взаимодействии с должником использовала номер телефона, зарегистрированный за иным лицом", – рассказали в ведомстве.

В отношении организации составили протокол, по результатам рассмотрения которого компанию оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Фото: Freepik

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НОВОСТИОбщество
Барнаул права человека кредит

Комментарии 2

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Дядька

18:45:59 26-01-2024

Это всё? Где посадки?

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Василий

15:21:32 28-01-2024

Платить не пробовал барнаулец с педалькой?

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