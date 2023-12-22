В Барнауле микрокредиторы психологически давили на должницу и всех, кто ее знает
Коллекторы пытались скрыть свою связь с банком и использовали разные номера телефонов
22 декабря 2023, 10:30, ИА Амител
В Алтайском крае филиал известного петербургского банка оштрафовали на 100 тысяч рублей за психологическое давление на должницу, ее родственников и знакомых при взыскании просроченной задолженности, сообщает региональная ФССП.
Жительница Барнаула рассказала, что неизвестные, действующие в интересах микрокредитной компании, получили контакты ее родственников и знакомых и начали рассылать им сообщения с оскорблениями, клеветой и угрозами.
"Желая избежать ответственности за незаконные действия, представителями кредитора использовались номера телефонов, которые не были выделены кредитной компании оператором связи", – отметили в ведомстве.
Приставы установили, что сообщения рассылали представители микрокредитной компании или иные лица по прямому указанию МКК.
В итоге юридическое лицо оштрафовали на 100 тысяч рублей за "нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности".
10:39:46 22-12-2023
А тётку не посадили за чужие деньги ?
11:41:49 22-12-2023
Гость (10:39:46 22-12-2023) А тётку не посадили за чужие деньги ?... Минусуют лохушки микрозаёмщицы ?
11:00:24 22-12-2023
Аж на целых 100 000?
11:07:13 22-12-2023
Ну так надо ей приз дать. Стыдобища, присвоила чужие деньги, ещё права качает
19:37:04 23-12-2023
Гость (11:07:13 22-12-2023) Ну так надо ей приз дать. Стыдобища, присвоила чужие деньги,... Вот пока живут такие бараны которые лямку тянут за кредитора, не водить нам светлого будущего.
13:17:25 22-12-2023
Хороший прецедент. Деньги она скорее всего отдала, выбивают проценты. Она обязана отдать и проценты, ее никто не заставлял брать под них. Но взыскивать их обязаны по закону. Схренали я должен за своим должником обивать пороги судов, а они нет? Я тоже могу опустить по полной всех его родственников, но мне закон это запрещает, а они кто, избранные?
14:31:32 22-12-2023
Необеднеют. Их вообще всех ростовщиков отправить в тюрьмы!
22:18:15 22-12-2023
Не платите проценщикам, это не люди. Они не деньги выдают, а воздух под дикие проценты. Раскольников правильно поступил. Но 100 к для банка это мелочи, они и дальше будут нарушать закон привлекая чёрных коллекторов.