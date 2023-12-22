В Барнауле микрокредиторы психологически давили на должницу и всех, кто ее знает

Коллекторы пытались скрыть свою связь с банком и использовали разные номера телефонов

22 декабря 2023, 10:30, ИА Амител

Фото: Freepik

В Алтайском крае филиал известного петербургского банка оштрафовали на 100 тысяч рублей за психологическое давление на должницу, ее родственников и знакомых при взыскании просроченной задолженности, сообщает региональная ФССП.

Жительница Барнаула рассказала, что неизвестные, действующие в интересах микрокредитной компании, получили контакты ее родственников и знакомых и начали рассылать им сообщения с оскорблениями, клеветой и угрозами.

"Желая избежать ответственности за незаконные действия, представителями кредитора использовались номера телефонов, которые не были выделены кредитной компании оператором связи", – отметили в ведомстве.

Приставы установили, что сообщения рассылали представители микрокредитной компании или иные лица по прямому указанию МКК.

В итоге юридическое лицо оштрафовали на 100 тысяч рублей за "нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности".