В Барнауле модернизируют водоснабжение еще в трех пригородных поселках

Это Бельмесево, Ягодное и Новомихайловка

28 марта 2025, 10:00, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле модернизируют системы водоснабжения еще в трех пригородных поселках, сообщил мэр Вячеслав Франк во время отчета по итогам 2024 года.

По его словам, в ближайшие три года городу выделят 500 млн рублей, которые и планируют направить на эти цели.

"500 млн рублей, которые будут выделены городу в течение трех лет из федерального бюджета, планируем направить на модернизацию водоснабжения в поселках Бельмесево, Ягодное и Новомихайловка", – сообщил барнаульский градоначальник.

Как напомнили в администрации города, федеральный проект "Чистая вода" позволил модернизировать системы водоснабжения в микрорайоне Спутник и Казенной Заимке, а также построить насосную станцию на улице Звездной.

Всего за последние годы в пригороде Барнаула установили десять очистных сооружений питьевого водоснабжения.