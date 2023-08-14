В Барнауле могут создать мемориальный комплекс на территории Нагорного парка
Мэр Франк предложил представителям городской епархии, художественного и архитектурного сообщества внести соответствующие предложения, которые после представят на общественное обсуждение
14 августа 2023, 16:56, ИА Амител
Глава Барнаула Вячеслав Франк провел в Нагорном парке совещание по поводу создания на его территории мемориального комплекса "Руины церкви Иоанна Крестителя". Как сообщает пресс-центр мэрии, участники осмотрели место, где могут находиться руины церкви, основанной в 1857 году и снесенной в 30-х годах прошлого века.
Напомним, что в 2017 году в парке освятили восстановленную церковь Иоанна Крестителя.
Настоятель храма отец Иоанн рассказал об инициативе епархии увековечить память барнаульцев, захороненных на бывшем Нагорном кладбище города.
Франк предложил представителям епархии, художественного и архитектурного сообщества внести соответствующие предложения, которые после представят на общественное обсуждение.
17:13:35 14-08-2023
Мемориальный комплекс на территории бывшего кладбища ?
17:48:11 14-08-2023
Не надо было сносить и строить на костях церковь. Какие красивые памятники были, да что памятники, ведь костях построили. Высшие силы всё равно есть, поглумился начал строить на костях , теперь и сам по человечески не захоронен.
17:49:36 14-08-2023
Не надо было сносить и строить на костях церковь. Какие красивые памятники были, да что памятники, ведь костях построили. Высшие силы всё равно есть, поглумился начал строить на костях , теперь и сам по человечески не захоронен.
10:45:12 15-08-2023
То есть сперва там снесли могилы, которые там еще сохранились. Сам читал их надписи самая старая по моему была конец 19 века. Когда делали новый парк, их снесли, во всяком случае тех могил в новом парке я найти уже не смог, потому что на этом месте дорожки разбили. Оставили только одну могилу на входе. Когда новодельную церковь строили сколько костей выкопали? И склепы разрушили экскаватором. Фотки были в Интернете с Нагорного парка - обрывки мундиров с эполетами, стеклянные пузырьки, пуговицы, монетки, а потом фото быстро убрали. А ведь по закону нельзя было строить на этом месте без археологических раскопок, но кого это волнует, если церковный новодел строить надо. А вот интересно, а кости куда дели то выкопанные? А теперь мемориал еще строить собрались! Наверное о том как плохо, что построили выставку ВДНХ там, и как хорошо, что теперь там построили церковь реально на костях! А ведь получается, что церковь на этом месте и не стояла, там были могилы, раз кости были.