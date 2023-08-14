В Барнауле могут создать мемориальный комплекс на территории Нагорного парка

Мэр Франк предложил представителям городской епархии, художественного и архитектурного сообщества внести соответствующие предложения, которые после представят на общественное обсуждение

14 августа 2023, 16:56, ИА Амител

Фото: barnaul.org

Глава Барнаула Вячеслав Франк провел в Нагорном парке совещание по поводу создания на его территории мемориального комплекса "Руины церкви Иоанна Крестителя". Как сообщает пресс-центр мэрии, участники осмотрели место, где могут находиться руины церкви, основанной в 1857 году и снесенной в 30-х годах прошлого века.

Напомним, что в 2017 году в парке освятили восстановленную церковь Иоанна Крестителя.

Настоятель храма отец Иоанн рассказал об инициативе епархии увековечить память барнаульцев, захороненных на бывшем Нагорном кладбище города.

Франк предложил представителям епархии, художественного и архитектурного сообщества внести соответствующие предложения, которые после представят на общественное обсуждение.