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В Барнауле молния ударила в дерево и разорвала его на кусочки

Молния попала в лиственницу на новой аллее

24 июля 2023, 13:14, ИА Амител

Фото: vk.com/barneos22
Фото: vk.com/barneos22

В барнаульском поселке Южном молния ударила в лиственницу на новой аллее, сообщает "Барнаул 22".

"Дерево разлетелось на мелкие и крупные кусочки", – отметили местные жители.

Судя по фото, также пострадали лавочки в виде бревен.

Напомним, аллея находится в сквере от улицы Герцена до улицы Белинского. Зеленую зону благоустроили в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

Барнаул Происшествия

Комментарии 2

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Гость

14:45:49 24-07-2023

Видимо, не от души строили. Природа отторгает новодел.

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Гость

18:15:51 24-07-2023

надо молнию оштрафовать за порчу имущества))

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