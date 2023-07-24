В Барнауле молния ударила в дерево и разорвала его на кусочки

Молния попала в лиственницу на новой аллее

24 июля 2023, 13:14, ИА Амител

Фото: vk.com/barneos22

В барнаульском поселке Южном молния ударила в лиственницу на новой аллее, сообщает "Барнаул 22".

"Дерево разлетелось на мелкие и крупные кусочки", – отметили местные жители.

Судя по фото, также пострадали лавочки в виде бревен.

Напомним, аллея находится в сквере от улицы Герцена до улицы Белинского. Зеленую зону благоустроили в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".