В Барнауле молния ударила в дерево и разорвала его на кусочки
Молния попала в лиственницу на новой аллее
24 июля 2023, 13:14, ИА Амител
Фото: vk.com/barneos22
В барнаульском поселке Южном молния ударила в лиственницу на новой аллее, сообщает "Барнаул 22".
"Дерево разлетелось на мелкие и крупные кусочки", – отметили местные жители.
Судя по фото, также пострадали лавочки в виде бревен.
Напомним, аллея находится в сквере от улицы Герцена до улицы Белинского. Зеленую зону благоустроили в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".
14:45:49 24-07-2023
Видимо, не от души строили. Природа отторгает новодел.
18:15:51 24-07-2023
надо молнию оштрафовать за порчу имущества))