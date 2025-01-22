В Барнауле молодой рецидивист ограбил пенсионера с костылем в подъезде
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело
22 января 2025, 10:25, ИА Амител
В Барнауле сотрудники ППС по горячим следам задержали подозреваемого в грабеже, сообщили в МВД Алтайского края.
Жертвой преступника стал пенсионер 1965 года рождения, который в вечернее время на минувших выходных возвращался домой. Шел он при помощи костыля.
"В подъезде на лестничной площадке к нему подошел неизвестный мужчина и потребовал отдать ему сотовый телефон. Пенсионер ответил отказом и направился к своей квартире, однако злоумышленник пошел вслед за ним и выхватил гаджет из рук, после чего скрылся в неизвестном направлении", – рассказали в ведомстве.
Потерпевший обратился в полицию и подозреваемого задержали в этот же день – им оказался неоднократно судимый житель Заринска 2000 года рождения. Похищенный телефон у него изъяли.
В отношении парня возбудили уголовное дело по статье "Грабеж" и составили административный материал по статье "Мелкое хулиганство".
10:41:49 22-01-2025
Еще один будущий "доброволец"
11:01:04 22-01-2025
Гость (10:41:49 22-01-2025) Еще один будущий "доброволец"... А в перспективе элита
11:02:14 22-01-2025
60 лет и уже пенсионер, везёт же
11:15:33 22-01-2025
Гость (11:02:14 22-01-2025) 60 лет и уже пенсионер, везёт же... Нашел чему завидовать, там явно инвалидность у человека.