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В Барнауле молодой рецидивист ограбил пенсионера с костылем в подъезде

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело

22 января 2025, 10:25, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com
Полицейский автомобиль / Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com

В Барнауле сотрудники ППС по горячим следам задержали подозреваемого в грабеже, сообщили в МВД Алтайского края.

Жертвой преступника стал пенсионер 1965 года рождения, который в вечернее время на минувших выходных возвращался домой. Шел он при помощи костыля.

"В подъезде на лестничной площадке к нему подошел неизвестный мужчина и потребовал отдать ему сотовый телефон. Пенсионер ответил отказом и направился к своей квартире, однако злоумышленник пошел вслед за ним и выхватил гаджет из рук, после чего скрылся в неизвестном направлении", – рассказали в ведомстве.

Потерпевший обратился в полицию и подозреваемого задержали в этот же день – им оказался неоднократно судимый житель Заринска 2000 года рождения. Похищенный телефон у него изъяли.

В отношении парня возбудили уголовное дело по статье "Грабеж" и составили административный материал по статье "Мелкое хулиганство".

Барнаул Происшествия

Комментарии 4

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Гость

10:41:49 22-01-2025

Еще один будущий "доброволец"

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Гость

11:01:04 22-01-2025

Гость (10:41:49 22-01-2025) Еще один будущий "доброволец"... А в перспективе элита

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Гость

11:02:14 22-01-2025

60 лет и уже пенсионер, везёт же

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Гость

11:15:33 22-01-2025

Гость (11:02:14 22-01-2025) 60 лет и уже пенсионер, везёт же... Нашел чему завидовать, там явно инвалидность у человека.

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