Красная икра стала золотой. Цена деликатеса превысила 10 тысяч рублей за килограмм
По прогнозам экспертов, на этой отметке стоимость продукта не остановится и продолжит расти
11 ноября 2024, 09:46, ИА Амител
Стоимость килограмма красной икры превысила 10 тысяч рублей, потому что в 2024 году выловили в три раза меньше красной рыбы, чем в 2023-м, и объемы заготовленной икры тоже сократились, пишет "Парламентская газета".
"Были моменты, когда цены поднимались высоко, но по десять тысяч ее еще никогда не было. Пока трудно сказать, что будет с ценами. Это уже зависит от продавцов. Очень многое зависит и от импорта морепродуктов. Как, откуда и что именно повезут в нашу страну", – отметил исполнительный директор ассоциации производственных торговых предприятий Александр Фомин.
Как пояснил глава Рыбного союза Александр Панин, в этом году в России резко сократились объемы вылова дикого лосося. Однако ничего страшного: бывают периоды, когда рыба не приходит в места промысла.
По мнению экспертов, икра и лосось еще подорожают к Новому году, скорее всего, не более чем на 15%, и в основном из-за избыточного ажиотажа. Дефицита не будет.
Стоит отметить, что ранее россиянам рассказали о переизбытке красной икры в стране.
09:52:10 11-11-2024
А с учетом в ней еще и радионуклеидов нафига она нужна.
09:54:46 11-11-2024
Отличная новость! Вот все что наловили и везите в Москву иначе тут у нас потом протухшую выкинете.
10:03:37 11-11-2024
Гость (09:54:46 11-11-2024) Отличная новость! Вот все что наловили и везите в Москву ина... В Москве поди и по сотке за кг пойдет
10:11:05 11-11-2024
Коллективный запад всё ни как не уймется
10:16:57 11-11-2024
Передайте Ильичу нам и двадцать по плечу
даже если 25 все равно мы будем брать!
Какой же новый год без оливье шампанского и красной икры???? вы че???
10:27:49 11-11-2024
10 тысяч рублей = 100 долларов. В чем проблема?
12:02:28 11-11-2024
Гость (10:27:49 11-11-2024) 10 тысяч рублей = 100 долларов. В чем проблема?... ну конешно
10 тысяч не сто!
10:52:35 11-11-2024
Икра это советский фетиш. Что-то вроде айфона того времени. Стоимость икры всегда превышала ее вкусовые достоинства.
12:03:04 11-11-2024
Гость (10:52:35 11-11-2024) Икра это советский фетиш. Что-то вроде айфона того времени. ... полезность куда дел?
11:03:47 11-11-2024
А в 2023 выловили в 3 раза больше,чем в 2022. Цены не падали.
11:14:58 11-11-2024
Стоимость икры всегда превышала ее вкусовые достоинства.----- вот точно!!! И вот все эти устаревшие совковые лозунги - какой новый год без елки, икры, про оливье вобще молчу)))
11:23:26 11-11-2024
Гость (11:14:58 11-11-2024) Стоимость икры всегда превышала ее вкусовые достоинства.----... Нинужна!
11:50:07 11-11-2024
Гость (11:14:58 11-11-2024) Стоимость икры всегда превышала ее вкусовые достоинства.----... Ну превышала, ну не вкрай же совсем! Осталось ее к наркотикам приравнять для особого романтизма.
19:11:48 11-11-2024
Гость (11:14:58 11-11-2024) Стоимость икры всегда превышала ее вкусовые достоинства.----... Не помню, друг, чтоб при СССР говорили лозунги о НОвом годе и икре.Так что, что тогда мы её не видели, и сейчас не видим. ВОт и чем капитализм лучше социализма? "Бутылку на толстосумов поменяли" Вот у этих "социально-ответственных" элементов-бизнесменов точно икра черная даже будет.
15:19:06 11-11-2024
Идиотизм процветает и ему нет предела.
19:54:08 11-11-2024
Откажемся от икры! Сохраним популяцию рыбы!! Дадим спекулянтам засохнуть!!! Ура товарищи!!!!
20:10:55 11-11-2024
Хорошо, что квашеная капуста так не дорожает как икра, масло и бензин.
12:00:33 12-11-2024
было время, когда черная икра лежала у меня в холодильнике, ел бутеры со сливочным маслом по 3.40 рупия и кофею Пеле пил, а по 3.10 масло не покупал, токма в крайних случаях. верните меня тудэмо!!!