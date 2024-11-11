По прогнозам экспертов, на этой отметке стоимость продукта не остановится и продолжит расти

11 ноября 2024, 09:46, ИА Амител

Бутерброды с икрой / Фото: pxhere.com/ru/photo/592500

Стоимость килограмма красной икры превысила 10 тысяч рублей, потому что в 2024 году выловили в три раза меньше красной рыбы, чем в 2023-м, и объемы заготовленной икры тоже сократились, пишет "Парламентская газета".

"Были моменты, когда цены поднимались высоко, но по десять тысяч ее еще никогда не было. Пока трудно сказать, что будет с ценами. Это уже зависит от продавцов. Очень многое зависит и от импорта морепродуктов. Как, откуда и что именно повезут в нашу страну", – отметил исполнительный директор ассоциации производственных торговых предприятий Александр Фомин.

Как пояснил глава Рыбного союза Александр Панин, в этом году в России резко сократились объемы вылова дикого лосося. Однако ничего страшного: бывают периоды, когда рыба не приходит в места промысла.

По мнению экспертов, икра и лосось еще подорожают к Новому году, скорее всего, не более чем на 15%, и в основном из-за избыточного ажиотажа. Дефицита не будет.

Стоит отметить, что ранее россиянам рассказали о переизбытке красной икры в стране.