В Барнауле мошенники обманули бизнесмена, предложив ему купить отходы
Отгрузка должна была произойти в течение семи дней
02 декабря 2024, 12:07, ИА Амител
Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/3914
Мошенники обманули предпринимателя из Барнаула, который нашел в интернете объявление о продаже отходов с производства подсолнечного масла в Бийске, сообщает алтайское МВД.
"Отправил запрос на предприятие. Ему пришел ответ с номером телефона. В дальнейшем связался с "представителем компании" для заключения договора. Стороны обсудили все моменты, барнаулец перечислил 300 тысяч рублей", – рассказали в ведомстве.
Отгрузка должна была произойти в течение семи дней. Все это время аферист был на связи и убеждал, что товар скоро можно будет забрать.
12:58:24 02-12-2024
барнаулец перечислил 300 тысяч --- умный барнаулец
00:11:37 05-12-2024
Не повезло, бывает.