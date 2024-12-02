В Барнауле мошенники обманули бизнесмена, предложив ему купить отходы

Отгрузка должна была произойти в течение семи дней

02 декабря 2024, 12:07, ИА Амител

Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/3914

Мошенники обманули предпринимателя из Барнаула, который нашел в интернете объявление о продаже отходов с производства подсолнечного масла в Бийске, сообщает алтайское МВД.

"Отправил запрос на предприятие. Ему пришел ответ с номером телефона. В дальнейшем связался с "представителем компании" для заключения договора. Стороны обсудили все моменты, барнаулец перечислил 300 тысяч рублей", – рассказали в ведомстве.

Отгрузка должна была произойти в течение семи дней. Все это время аферист был на связи и убеждал, что товар скоро можно будет забрать.