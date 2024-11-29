Жительница Камня-на-Оби хотела подзаработать на лайках, но лишилась 40 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело

29 ноября 2024, 12:45, ИА Амител

Фото: Андрей Сизов / unsplash.com

Жительница Камня-на-Оби откликнулась на предложение подработать и столкнулась с мошенниками, сообщили в МВД Алтайского края.

42-летней горожанке в приложении написал бот, предложивший за деньги лайкать на платформе товары и выкупать их на небольшие суммы.

Женщина перешла по ссылке, перевела деньги на указанный номер со своей карты и получила первое денежное вознаграждение.

"Затем выполнила следующее поступившее задание, переведя на указанный номер почти 40 тысяч рублей. После этого женщине поступило задание на сумму выкупа свыше 96 тысяч рублей, на что она сказала, что таких денег у нее нет. Тогда лжеработодатель сообщил, что зарплату она не получит", – рассказали в ведомстве.

Полицейские возбудили уголовное дело.