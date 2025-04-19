В Барнауле мошенники похитили 40 тысяч рублей у 19-летней студентки, продававшей сапоги

Полицейские возбудили уголовное дело

19 апреля 2025, 21:25, ИА Амител

Деньги, сбережения / Фото: amic.ru

В Барнауле 19-летняя студентка лишилась 40 тысяч рублей при продаже сапог, сообщили в пресс-службе МВД Алтайского края.

Девушка разместила в соцсети объявление о продаже обуви за 4 тысячи рублей. В этот же день ей написал неизвестный пользователь и предложил оформить покупку через приложение доставки.

"По просьбе покупателя девушка отправила свой номер телефона, указала адрес проживания и электронную почту. Вскоре потерпевшей пришло сообщение о том, что заявка на доставку сформирована, для подтверждения сделки необходимо зайти на сайт и ввести свои данные. Из-за неизвестной технической ошибки студентка несколько раз вводила код из SMS", – говорится в сообщении.

После этого девушка обнаружила, что с ее карты списали около 40 тысяч рублей. Полицейские возбудили уголовное дело по статье о краже с банковского счета.

Ранее в Барнауле 23-летняя студентка перевела мошенникам более 1 млн рублей. Обман также начался с предлога продлить договор связи.