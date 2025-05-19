В Барнауле мошенники получили почти 200 тысяч рублей за постановочное ДТП

Они "намудрили" со страховыми выплатами

19 мая 2025, 19:30, ИА Амител

Разбитый автомобиль / Фото: pxhere.com

В Барнауле завершено расследование уголовного дела в отношении троих горожан, обвиняемых в мошенничестве при получении страховых выплат, сообщили в региональном СК.

По данным следствия, в сентябре 2024 года в поселке Черницкий девушка, ехавшая по одной из дорог, столкнулась с автомобилем под управлением мужчины, который не уступил ей право проезда. Виновник аварии не имел полиса ОСАГО, в связи с чем предложил потерпевшей "обмануть систему".

Мужчина оформил полис ОСАГО в той же компании, в которой была застрахована женщина. Через несколько дней они выбрали участок в поселке Ягодном, где сфотографировали автомобили, словно они столкнулись в этот момент.

Отмечается, что обвиняемая привлекла к преступлению своего знакомого, который за деньги оформил документы, в которых указал ложные время и место ДТП.

"После рассмотрения страхового случая женщина получила выплаты в размере 191 тысячи рублей. Своими действиями обвиняемые причинили имущественный вред страховой компании", – рассказали в ведомстве.

Следователи собрали достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.