В Барнауле мошенники проводили "перепись населения" и забрали у студента 540 тысяч рублей
В какой-то момент парню заявили, что в настоящее время ведется секретное разбирательство
11 марта 2025, 11:00, ИА Амител
В Алтайском крае неизвестный позвонил 19-летнему барнаульскому студенту, представился сотрудником МФЦ и заставил его оформить кредит, сообщает региональное МВД.
"Под предлогом переписи населения попросил молодого человека продиктовать паспортные данные для регистрации, что тот и сделал. После чего на смартфон пришло сообщение, что мошенники заполучили персональные данные и необходимо срочно позвонить по указанному номеру", – рассказали в ведомстве.
На звонок парня ответил псевдоспециалист МФЦ, который заявил, что в данный момент якобы происходит выгрузка персональных данных с портала "Госуслуг" и подача заявок на кредиты, поэтому необходимо срочно связаться с сотрудником Центробанка.
Далее поступил звонок якобы от сотрудника Центробанка. Он сообщил, что в настоящее время ведется секретное разбирательство, о котором запрещено кому-либо говорить.
"Молодой человек написал доверенность на тетрадном листе, текст ему продиктовали по телефону. Далее сфотографировал ее и отправил в мессенджере неизвестному", – отметили в МВД.
Следуя инструкциям, через банкомат перечислил более 540 тысяч рублей на "безопасный счет". И только после того как все звонки прекратились, молодой человек понял, что стал жертвой мошенников.
11:59:40 11-03-2025
сказочный...
12:46:31 11-03-2025
Ну очень сказочный ...
14:19:31 11-03-2025
Так побольше тряситесь над дитачками и ограждайте от вредной информации. Такими простофилями сейчас вырастают ваши мимозы. Прям лакомый кусочек для всяких прохиндеев. И в этом вы виноваты, яжмамки!
14:32:34 11-03-2025
Бедный студент, полляма держит на карточке, не смешите мои стоптанные тапочки, это наверное будущий айтишник на факультете защиты информации
15:58:26 11-03-2025
а если студент взял кредит ради дефки пропили вместе и потом разыграл лоха чтоб не отдавать а?
11:24:51 27-03-2025
Прямо что попало собираете, откуда у студентов такие деньги?!?!! 😳😳😳😳