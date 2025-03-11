В Барнауле мошенники проводили "перепись населения" и забрали у студента 540 тысяч рублей

В какой-то момент парню заявили, что в настоящее время ведется секретное разбирательство

11 марта 2025, 11:00, ИА Амител

Студент / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае неизвестный позвонил 19-летнему барнаульскому студенту, представился сотрудником МФЦ и заставил его оформить кредит, сообщает региональное МВД.

"Под предлогом переписи населения попросил молодого человека продиктовать паспортные данные для регистрации, что тот и сделал. После чего на смартфон пришло сообщение, что мошенники заполучили персональные данные и необходимо срочно позвонить по указанному номеру", – рассказали в ведомстве.

На звонок парня ответил псевдоспециалист МФЦ, который заявил, что в данный момент якобы происходит выгрузка персональных данных с портала "Госуслуг" и подача заявок на кредиты, поэтому необходимо срочно связаться с сотрудником Центробанка.

Далее поступил звонок якобы от сотрудника Центробанка. Он сообщил, что в настоящее время ведется секретное разбирательство, о котором запрещено кому-либо говорить.

"Молодой человек написал доверенность на тетрадном листе, текст ему продиктовали по телефону. Далее сфотографировал ее и отправил в мессенджере неизвестному", – отметили в МВД.

Следуя инструкциям, через банкомат перечислил более 540 тысяч рублей на "безопасный счет". И только после того как все звонки прекратились, молодой человек понял, что стал жертвой мошенников.