Мошенница хотела оформить кредит на школьника из Барнаула, но помешал отец

Молодого человека напугали тем, что он не получит аттестацию

11 марта 2025, 09:43, ИА Амител

Школьник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае мошенница позвонила 11-класснику одной из школ Барнаула, представилась сотрудницей Минобразования и заявила, что он до сих пор не зарегистрирован на образовательном портале и не получит аттестацию, сообщает региональное МВД.

"Позвонившая девушка предложила зарегистрироваться как можно быстрее. При этом попросила включить демонстрацию экрана. Молодой человек хотел оформить регистрацию через компьютер, но она настояла, что первый шаг нужно сделать именно через телефон. Предложила внести в форму регистрации, которую выслала, все персональные данные, паспорт, СНИЛС и код", – рассказали в ведомстве.

За всеми действиями школьника мошенница наблюдала в режиме онлайн и видела все данные, которые он вносил в "заявку". Код, который он ввел, оказался кодом от "Госуслуг".

Вскоре школьник начал получать уведомления из банков и микрофинансовых организаций, так как мошенница мгновенно вошла в личный кабинет на "Госуслугах" и стала рассылать заявки на кредиты.

"Школьник позвонил отцу, который вместе с ним немедленно направился в МФЦ, вход на личную страницу заблокировали и все операции были отменены", – отметили в МВД.

Ранее в Алтайском крае девушка два дня радовала мошенников, пока об этом не узнала мама.