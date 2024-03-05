В Барнауле мужчина напал на таксиста
Водитель оказался на больничной койке
05 марта 2024, 10:40, ИА Амител
В Барнауле на улице Антона Петрова пассажир напал на 28-летнего таксиста, он госпитализирован, сообщают в МВД Алтайского края.
Инцидент случился 4 марта в двенадцатом часу ночи на глазах у очевидцев. Прибывшие на вызов сотрудники ППС задержали 49-летнего подозреваемого. Сейчас в его отношении проводят разбирательство, по итогам которого примут процессуальное решение.
Что стало причиной конфликта между мужчинами, в ведомстве не уточнили.
Добавим, что это уже второй случай нападения на таксистов в Барнауле за последние дни. Так, поздним вечером 1 марта пьяный барнаулец зарезал водителя и попытался скрыться на его машине, но врезался в дорожный знак.
10:44:11 05-03-2024
Чо-то не спасает таксерская "сотка"
13:43:22 05-03-2024
Гость (10:44:11 05-03-2024) Чо-то не спасает таксерская "сотка"... Сотки больше нет, как и таксистов. Сейчас таксист это студент, твой сосед и т.д., который пытается подработать.
14:05:38 05-03-2024
Гость (10:44:11 05-03-2024) Чо-то не спасает таксерская "сотка"... это раньше таксисты только этим и занимались и "сотку" думаю по рации кричали ... а сейчас как вы эту "сотку" передадите ? по сотовому или в окно кричать будете ? Да и наверное уже нет такого как бы единства таксистов, большинство подрабатывает в свободное время и каждый сам за себя
10:49:35 05-03-2024
Доподнимали цену. Началось.
13:45:33 05-03-2024
Гость (10:49:35 05-03-2024) Доподнимали цену. Началось.... Дурачок? Я в 2011 году с пл.Октября до Южного ездил за 300 руб., в 2024 году езжу за 270 руб.
11:01:28 05-03-2024
Таксистов дофига развелось. И большинство как борзянки объелись...
11:47:13 05-03-2024
Балаболов таких как ты развелось
12:05:12 05-03-2024
Гость (11:01:28 05-03-2024) Таксистов дофига развелось. И большинство как борзянки объел... Таксистов хамоватых действительно слишком много - провоцируют! вот и напросился, как вариант! Таксисты даже на пешеходном переходе пешеходам, как правило, не уступают, и даже сигнализируют, "задираясь"!
12:30:36 05-03-2024
Гость (12:05:12 05-03-2024) Таксистов хамоватых действительно слишком много - провоцирую... Такси часто пользуюсь, большинство водителей вполне адекватные.
12:56:24 05-03-2024
Гость (12:30:36 05-03-2024) Такси часто пользуюсь, большинство водителей вполне адекватн... А почему не все?
12:44:19 05-03-2024
А аборзевших пассажиров сколько развелось?Которые считают что за 200 рублей им должны все!
13:49:18 05-03-2024
Пора с оборзевших пассажиров брать деньги вперед и по реальной цене, а не те копейки, что агрегатор назначил, а не хотят платить, ну досвиданья.
15:13:15 05-03-2024
Гость (13:49:18 05-03-2024) Пора с оборзевших пассажиров брать деньги вперед и по реальн... Таксист? Не нравится работать- "ну досвиданья."
23:54:58 05-03-2024
Гость (13:49:18 05-03-2024) Пора с оборзевших пассажиров брать деньги вперед и по реальн... Агрегируйте сами...