В Барнауле мужчина ночью пнул чужой автомобиль и скрылся
Владелец предлагает крушителю решить вопрос без привлечения полиции
23 июня 2023, 08:45, ИА Амител
Кадр из видео
В барнаульских соцсетях ищут мужчину, повредившего чужой автомобиль. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".
Автор поста опубликовал запись с камер видеонаблюдения, на которой видно, как ночью неизвестный мужчина, проходя мимо припаркованных машин, с силой пнул одну из них в металлическую часть кузова. Что подтолкнуло его на этот поступок – неизвестно.
Владелец автомобиля предлагает крушителю встретиться и решить вопрос без привлечения полиции.
08:51:19 23-06-2023
Ну пусть владелец привлечет полицию. Потом расскажет, в какое место его послали полицаи...
08:55:20 23-06-2023
Не найдут. Разве что хозяин предполагает, кто это.
09:15:17 23-06-2023
Гость (08:55:20 23-06-2023) Не найдут. Разве что хозяин предполагает, кто это.... Да даже если предполагает, не докажет. Полицай такой говорит подозреваемому, вы пнули машину? А подозреваемый ему - А может вы? Полицай - я вас подозреваю, подозреваемый - а я вас.
09:50:16 23-06-2023
Еще один шерлок холмс доморощенный розыском занимается.....
09:59:12 23-06-2023
Вам явно не о чем писать............в крае 60 районов и 10 городов ..мужчина пнул автомобиль..новость дня...у нас ночью в подьезде нассс...ли...
11:24:19 23-06-2023
Понаставят своих железных корыт где попало, потом ноют. Еще бы на ворон заявление в полицию писали, что птичка накакала на их драгоценную ласточку лохматого года. Покупайте гараж, парковку подземную или частный дом - и там у себя ставьте сколько хотите. Город для людей, а не для машин.
11:29:03 23-06-2023
Гость (11:24:19 23-06-2023) Понаставят своих железных корыт где попало, потом ноют. Еще ... Завидуй молча ! :-)
11:44:35 23-06-2023
Гость (11:24:19 23-06-2023) Понаставят своих железных корыт где попало, потом ноют. Еще ... И машины для людей.
11:59:57 23-06-2023
Гость (09:15:17 23-06-2023) Да даже если предполагает, не докажет. Полицай такой говорит... Ну почему. Если взять конкретного человека и проверять его на причастность (совпадение внешности, фигуры с видео, местонахождение в момент происшествия и т.п), можно доказать. Найти по такому видео в 600-тысячном городе с нуля затруднительно.