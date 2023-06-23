В Барнауле мужчина ночью пнул чужой автомобиль и скрылся

Владелец предлагает крушителю решить вопрос без привлечения полиции

23 июня 2023, 08:45, ИА Амител

Кадр из видео

В барнаульских соцсетях ищут мужчину, повредившего чужой автомобиль. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

Автор поста опубликовал запись с камер видеонаблюдения, на которой видно, как ночью неизвестный мужчина, проходя мимо припаркованных машин, с силой пнул одну из них в металлическую часть кузова. Что подтолкнуло его на этот поступок – неизвестно.

Владелец автомобиля предлагает крушителю встретиться и решить вопрос без привлечения полиции.