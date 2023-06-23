Барнаульцы занялись любовью в Нагорном парке на фоне стелы "Город трудовой доблести"

Что именно повлияло на желание влюбленных заняться любовными утехами в публичном месте — неизвестно

23 июня 2023, 07:45, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Парочка занялась любовью в Нагорном парке возле стелы "Город трудовой доблести" в Барнауле. Неприличные кадры, которые amic.ru не может опубликовать, выложили в сообществе "Инцидент Барнаул".

Что именно повлияло на желание влюбленных заняться любовными утехами в публичном месте – неизвестно.

Отметим, что это не первый случай за последние годы, когда влюбленные занимаются сексом на улице. В частности, в 2021 году на Потоке заметили парочку, которая занималась любовью прямо на лавочке у подъезда. Однако, тогда жителей ближайших домов это, скорее, повеселило, чем смутило.