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Барнаульцы занялись любовью в Нагорном парке на фоне стелы "Город трудовой доблести"

Что именно повлияло на желание влюбленных заняться любовными утехами в публичном месте — неизвестно

23 июня 2023, 07:45, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

Парочка занялась любовью в Нагорном парке возле стелы "Город трудовой доблести" в Барнауле. Неприличные кадры, которые amic.ru не может опубликовать, выложили в сообществе "Инцидент Барнаул"

Что именно повлияло на желание влюбленных заняться любовными утехами в публичном месте – неизвестно.

Отметим, что это не первый случай за последние годы, когда влюбленные занимаются сексом на улице. В частности, в 2021 году на Потоке заметили парочку, которая занималась любовью прямо на лавочке у подъезда. Однако, тогда жителей ближайших домов это, скорее, повеселило, чем смутило.

Комментарии 40

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Гость

07:56:47 23-06-2023

При нынешних ценах на жильё...

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Гость

07:56:48 23-06-2023

Ночью, да на месте старого кладбища... Вот это любовь! Вот это тяга к маткапиталу!

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Гость

08:19:11 23-06-2023

Гость (07:56:48 23-06-2023) Ночью, да на месте старого кладбища... Вот это любовь! Вот э... Это ж ещё и залезть туда надо, на верхотуру, не у каждого сил хватит)

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Гость

08:19:27 23-06-2023

Мы в молодости тоже чушь пороли где придётся. Ни чего же выросли. Щас семейные уважаемые люди...

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Гость

08:57:50 23-06-2023

Гость (08:19:27 23-06-2023) Мы в молодости тоже чушь пороли где придётся. Ни чего же выр... Чушь?..... сочувствую...

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Гость

11:10:27 23-06-2023

Гость (08:57:50 23-06-2023) Чушь?..... сочувствую...... А чё ей сочуствовать? Ей было хорошо, в отличии от "янетакая"

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Гость

09:08:57 23-06-2023

Гость (08:19:27 23-06-2023) Мы в молодости тоже чушь пороли где придётся. Ни чего же выр... Бедная чушь! Она хоть согласна была?

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Гость

09:10:37 23-06-2023

Гость (09:08:57 23-06-2023) Бедная чушь! Она хоть согласна была?... когда у свиней разрешения спрашивали?

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Гость

08:56:08 23-06-2023

семейные уважаемые люди... - Чем докажите что уважаемые?

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Гость

09:17:16 23-06-2023

Гость (08:56:08 23-06-2023) семейные уважаемые люди... - Чем докажите что уважаемые?... наверное, многодетностью?

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Гость

10:25:18 23-06-2023

Гость (08:56:08 23-06-2023) семейные уважаемые люди... - Чем докажите что уважаемые?... А чуше и не надо ни чего доказывать и объяснять, её просто порят

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Гость

09:38:15 23-06-2023

Надо было заснять на видео и выложить в сеть. Чтоб родители посмотрели на детей-героев, родственники...

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У

09:42:17 23-06-2023

Дурной пример заразителен! Об этом вообще писать не надо было, как о звонках про заложенные бомбы, про маньяков, про парковки повсюду где вздумается, эхом (читай СМИ! )разнесло по стране... Надо было в полицию заявлять,по крайней мере про парочку у подъезда, а не подглядывать, теперь любуйтесь молча

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Гость

10:21:29 23-06-2023

У (09:42:17 23-06-2023) Дурной пример заразителен! Об этом вообще писать не надо был... Так камеру с хорошим разрешением он-лайн установить, только не для всеобщего доступа, а в органы.

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Гость

09:56:56 23-06-2023

кто последний к стеле?

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Гость

11:31:32 23-06-2023

Гость (09:56:56 23-06-2023) кто последний к стеле?... а вы с какой целью интересуетесь, хотите чтобы вы или чтобы вас?

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Гость

10:14:05 23-06-2023

ужас!!!как можно на святом, на стеле трудовой доблести!!!за что деды трудились и воевали?испытали шок и трепет всей семьей, посадить и в лагеря, чтобы не марали чистое имя россиян!!! мы вот не можем этого себе позволить, в отличии от отщепенцев нашего общества, много десятилетий у нас нет даже мысли о таком, а эти вот....карать по законам нашей любимой страны!!!!

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Гость

14:17:15 23-06-2023

Гость (10:14:05 23-06-2023) ужас!!!как можно на святом, на стеле трудовой доблести!!!за ... Да не завидуй так открыто.

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Гость

10:15:37 23-06-2023

А снимал видео маньяк.

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Гость

10:17:58 23-06-2023

Короче как в том анекдоте ,где сгребут ,там и прут .

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Гость

10:27:40 23-06-2023

Где нормальное фото???????

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Гость

10:39:02 23-06-2023

Да . по фото не видно НИЧЕГО. может он ей массаж делал или искусственное дыхание.

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Гость

10:45:44 23-06-2023

Сколько завистников!

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Гость

12:03:35 23-06-2023

Гость (10:45:44 23-06-2023) Сколько завистников!... Чему завидовать? Тому, что людям встретиться негде? Или что мозгов не хватило более безлюдное место найти, чтобы не светить своими голыми задами?

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Гость

10:53:35 23-06-2023

А что ночью в парке делала барышня, которая все это снимала, прячась в кустах?

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Гость

11:13:32 23-06-2023

Гость (10:53:35 23-06-2023) А что ночью в парке делала барышня, которая все это снимала,... Пыскала)

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Гость

16:21:04 23-06-2023

Гость (11:13:32 23-06-2023) Пыскала)... Неа, какала.

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Гость

11:18:29 23-06-2023

Гость (10:53:35 23-06-2023) А что ночью в парке делала барышня, которая все это снимала,... она должна была быть следующей. но пыхарь не смог. вот она и вывалила в сеть со злобы

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Гость

12:16:38 23-06-2023

у меня уж лет двадцать мысли даже нет.... а эти...карать...

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Гость

15:17:55 23-06-2023

Что за НОВОСТЬ? Разве это достойно освещкения в СМИ? Гадость выставлять на Показ.

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Гость

15:19:26 23-06-2023

А то-что в СССР и в нынешней России это Место ОТДЫХА сейчас. На кладбище. Это всех устраивает???

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Гость

16:06:51 23-06-2023

Что за НОВОСТЬ? Разве это достойно освещкения в СМИ? Гадость выставлять на Показ. ====вот именно гадость, как можно то? это просто жесть, совокупляться в извращенных позах, где общественность? где органы? стыд то какой!!!! это ж надо докатиться до такого извращения!!!в голову такое не придет, гадливое чувство обуревает, детям стыдно смотреть в глаза!!! сколько живу такое впервые, муж один раз дотронулся лет 30назад...

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Гость

16:44:35 23-06-2023

Гость (16:06:51 23-06-2023) Что за НОВОСТЬ? Разве это достойно освещкения в СМИ? Гадость... муж дотронулся один раз а детей несколько? да вы шалунья

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Гость

17:10:15 23-06-2023

Гость (16:44:35 23-06-2023) муж дотронулся один раз а детей несколько? да вы шалунья... у меня их было 6))))

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Алексей

16:55:24 23-06-2023

В мире животных

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Алексей

16:55:52 23-06-2023

В мире животных

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Бабка на скамейке у подъезда

17:20:27 23-06-2023

Ух окаянные, но зависть берет

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Гость

20:04:05 23-06-2023

Гость (15:19:26 23-06-2023) А то-что в СССР и в нынешней России это Место ОТДЫХА сейчас.... Кладбище так-то тоже - место отдыха после бренной жизни.

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гость

10:06:11 05-07-2023

скоро власть и беседки сделает для удобства секса, нужно больше нарожать мальчиков...

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Гость

13:52:15 05-07-2023

гость (10:06:11 05-07-2023) скоро власть и беседки сделает для удобства секса, нужно бол... Лучше девочек)

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