Барнаульцы занялись любовью в Нагорном парке на фоне стелы "Город трудовой доблести"
Что именно повлияло на желание влюбленных заняться любовными утехами в публичном месте — неизвестно
23 июня 2023, 07:45, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Парочка занялась любовью в Нагорном парке возле стелы "Город трудовой доблести" в Барнауле. Неприличные кадры, которые amic.ru не может опубликовать, выложили в сообществе "Инцидент Барнаул".
Что именно повлияло на желание влюбленных заняться любовными утехами в публичном месте – неизвестно.
Отметим, что это не первый случай за последние годы, когда влюбленные занимаются сексом на улице. В частности, в 2021 году на Потоке заметили парочку, которая занималась любовью прямо на лавочке у подъезда. Однако, тогда жителей ближайших домов это, скорее, повеселило, чем смутило.
07:56:47 23-06-2023
При нынешних ценах на жильё...
07:56:48 23-06-2023
Ночью, да на месте старого кладбища... Вот это любовь! Вот это тяга к маткапиталу!
08:19:11 23-06-2023
Гость (07:56:48 23-06-2023) Ночью, да на месте старого кладбища... Вот это любовь! Вот э... Это ж ещё и залезть туда надо, на верхотуру, не у каждого сил хватит)
08:19:27 23-06-2023
Мы в молодости тоже чушь пороли где придётся. Ни чего же выросли. Щас семейные уважаемые люди...
08:57:50 23-06-2023
Гость (08:19:27 23-06-2023) Мы в молодости тоже чушь пороли где придётся. Ни чего же выр... Чушь?..... сочувствую...
11:10:27 23-06-2023
Гость (08:57:50 23-06-2023) Чушь?..... сочувствую...... А чё ей сочуствовать? Ей было хорошо, в отличии от "янетакая"
09:08:57 23-06-2023
Гость (08:19:27 23-06-2023) Мы в молодости тоже чушь пороли где придётся. Ни чего же выр... Бедная чушь! Она хоть согласна была?
09:10:37 23-06-2023
Гость (09:08:57 23-06-2023) Бедная чушь! Она хоть согласна была?... когда у свиней разрешения спрашивали?
08:56:08 23-06-2023
семейные уважаемые люди... - Чем докажите что уважаемые?
09:17:16 23-06-2023
Гость (08:56:08 23-06-2023) семейные уважаемые люди... - Чем докажите что уважаемые?... наверное, многодетностью?
10:25:18 23-06-2023
Гость (08:56:08 23-06-2023) семейные уважаемые люди... - Чем докажите что уважаемые?... А чуше и не надо ни чего доказывать и объяснять, её просто порят
09:38:15 23-06-2023
Надо было заснять на видео и выложить в сеть. Чтоб родители посмотрели на детей-героев, родственники...
09:42:17 23-06-2023
Дурной пример заразителен! Об этом вообще писать не надо было, как о звонках про заложенные бомбы, про маньяков, про парковки повсюду где вздумается, эхом (читай СМИ! )разнесло по стране... Надо было в полицию заявлять,по крайней мере про парочку у подъезда, а не подглядывать, теперь любуйтесь молча
10:21:29 23-06-2023
У (09:42:17 23-06-2023) Дурной пример заразителен! Об этом вообще писать не надо был... Так камеру с хорошим разрешением он-лайн установить, только не для всеобщего доступа, а в органы.
09:56:56 23-06-2023
кто последний к стеле?
11:31:32 23-06-2023
Гость (09:56:56 23-06-2023) кто последний к стеле?... а вы с какой целью интересуетесь, хотите чтобы вы или чтобы вас?
10:14:05 23-06-2023
ужас!!!как можно на святом, на стеле трудовой доблести!!!за что деды трудились и воевали?испытали шок и трепет всей семьей, посадить и в лагеря, чтобы не марали чистое имя россиян!!! мы вот не можем этого себе позволить, в отличии от отщепенцев нашего общества, много десятилетий у нас нет даже мысли о таком, а эти вот....карать по законам нашей любимой страны!!!!
14:17:15 23-06-2023
Гость (10:14:05 23-06-2023) ужас!!!как можно на святом, на стеле трудовой доблести!!!за ... Да не завидуй так открыто.
10:15:37 23-06-2023
А снимал видео маньяк.
10:17:58 23-06-2023
Короче как в том анекдоте ,где сгребут ,там и прут .
10:27:40 23-06-2023
Где нормальное фото???????
10:39:02 23-06-2023
Да . по фото не видно НИЧЕГО. может он ей массаж делал или искусственное дыхание.
10:45:44 23-06-2023
Сколько завистников!
12:03:35 23-06-2023
Гость (10:45:44 23-06-2023) Сколько завистников!... Чему завидовать? Тому, что людям встретиться негде? Или что мозгов не хватило более безлюдное место найти, чтобы не светить своими голыми задами?
10:53:35 23-06-2023
А что ночью в парке делала барышня, которая все это снимала, прячась в кустах?
11:13:32 23-06-2023
Гость (10:53:35 23-06-2023) А что ночью в парке делала барышня, которая все это снимала,... Пыскала)
16:21:04 23-06-2023
Гость (11:13:32 23-06-2023) Пыскала)... Неа, какала.
11:18:29 23-06-2023
Гость (10:53:35 23-06-2023) А что ночью в парке делала барышня, которая все это снимала,... она должна была быть следующей. но пыхарь не смог. вот она и вывалила в сеть со злобы
12:16:38 23-06-2023
у меня уж лет двадцать мысли даже нет.... а эти...карать...
15:17:55 23-06-2023
Что за НОВОСТЬ? Разве это достойно освещкения в СМИ? Гадость выставлять на Показ.
15:19:26 23-06-2023
А то-что в СССР и в нынешней России это Место ОТДЫХА сейчас. На кладбище. Это всех устраивает???
16:06:51 23-06-2023
Что за НОВОСТЬ? Разве это достойно освещкения в СМИ? Гадость выставлять на Показ. ====вот именно гадость, как можно то? это просто жесть, совокупляться в извращенных позах, где общественность? где органы? стыд то какой!!!! это ж надо докатиться до такого извращения!!!в голову такое не придет, гадливое чувство обуревает, детям стыдно смотреть в глаза!!! сколько живу такое впервые, муж один раз дотронулся лет 30назад...
16:44:35 23-06-2023
Гость (16:06:51 23-06-2023) Что за НОВОСТЬ? Разве это достойно освещкения в СМИ? Гадость... муж дотронулся один раз а детей несколько? да вы шалунья
17:10:15 23-06-2023
Гость (16:44:35 23-06-2023) муж дотронулся один раз а детей несколько? да вы шалунья... у меня их было 6))))
16:55:24 23-06-2023
В мире животных
16:55:52 23-06-2023
В мире животных
17:20:27 23-06-2023
Ух окаянные, но зависть берет
20:04:05 23-06-2023
Гость (15:19:26 23-06-2023) А то-что в СССР и в нынешней России это Место ОТДЫХА сейчас.... Кладбище так-то тоже - место отдыха после бренной жизни.
10:06:11 05-07-2023
скоро власть и беседки сделает для удобства секса, нужно больше нарожать мальчиков...
13:52:15 05-07-2023
гость (10:06:11 05-07-2023) скоро власть и беседки сделает для удобства секса, нужно бол... Лучше девочек)