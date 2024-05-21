В Барнауле мужчина приходил в кафе на автовокзале, спаивал пассажиров и обкрадывал

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы

21 мая 2024, 14:01, ИА Амител

Автовокзал в Барнауле / Фото: amic.ru

В Алтайском крае перед судом предстанет местный житель, который в декабре 2023 года совершил серию краж у пассажиров, сообщает управление на транспорте МВД России по СФО.

35-летний мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности, на протяжении нескольких дней знакомился с потерпевшими в кафе автовокзала, после чего они распивали алкогольные напитки.

"Употребив значительное количество алкоголя, потерпевшие на некоторое время теряли бдительность, а злоумышленник, воспользовавшись этим, похищал у новых знакомых мобильные телефоны. В одном случае задержанный также похитил банковскую карту, которой рассчитывался в магазинах", – рассказали в ведомстве.

Общая сумма ущерба составила более 40 тысяч рублей. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.