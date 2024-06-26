В Барнауле мужчина украл ноутбук в торговом центре и попался полиции
Возбуждено уголовное дело
26 июня 2024, 15:01, ИА Амител
Ноутбуки в магазине / Фото: unsplash.com
В Барнауле полицейские раскрыли кражу ноутбука в торговом центре, сообщили в МВД Алтайского края.
С заявлением в дежурную часть в Железнодорожном районе обратилась сотрудница магазина техники.
Полицейские изучили записи с камер и установили личность подозреваемого – им оказался 46-летний мужчина, которого впоследствии задержали.
Горожанин признался, что забрал гаджет себе, когда продавец отвлекся. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.
16:21:56 26-06-2024
Нельзя ноутбуки красть в торговых центрах... Нельзя! Айяяй!
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