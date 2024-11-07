В Барнауле мужчина умер возле школы

Медики приехали на помощь, но спасти его не смогли

07 ноября 2024, 11:45, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: "Инцидент Барнаул"

6 ноября возле барнаульской школы умер мужчина. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул". Горожанину стало плохо у здания школы № 134. Очевидцы вызвали ему скорую помощь, однако спасти его не смогли. О причинах происшествия не уточняют.