В Барнауле мужчина умер возле школы
Медики приехали на помощь, но спасти его не смогли
07 ноября 2024, 11:45, ИА Амител
Скорая помощь / Фото: "Инцидент Барнаул"
6 ноября возле барнаульской школы умер мужчина. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".
Горожанину стало плохо у здания школы № 134. Очевидцы вызвали ему скорую помощь, однако спасти его не смогли.
О причинах происшествия не уточняют.
11:48:35 07-11-2024
Мне тоже до сих пор снится школа в кошмарах. Поэтому обхожу ее стороной. Этому бедолаге не повезло.
13:10:45 07-11-2024
Гость (11:48:35 07-11-2024) Мне тоже до сих пор снится школа в кошмарах. Поэтому обхожу ... Да вполне себе школа. Не то что например №10 на Павловском тракте.
21:14:25 07-11-2024
Гость (13:10:45 07-11-2024) Да вполне себе школа. Не то что например №10 на Павловском т... А что с ней не так? Я закончил ее. Все было нормально. Гаденышам, правда, было нелегко, но их выживали
13:17:50 07-11-2024
Гость (11:48:35 07-11-2024) Мне тоже до сих пор снится школа в кошмарах. Поэтому обхожу ... Пара рамах коньяка - и спите дальше спокойным сном младенца
12:16:39 07-11-2024
все опаздывают минут на 15 на первые уроки, бегут, психуют, машины толпятся, родаки и дети матерятся...вот школа любая за 15 минут до звонка утром
12:25:33 07-11-2024
Слишком часто стали появляться подобные новости: то из окна падают, то посреди улицы или в транспорте плохо становится.
12:30:41 07-11-2024
Гость (12:25:33 07-11-2024) Слишком часто стали появляться подобные новости: то из окна ... Да, человек смертен, но это было бы ещё полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!
12:26:06 07-11-2024
Это всегда либо инсульт, либо инфаркт. А причина всегда одна - забитая жиром сердечно-сосудистая система.
13:00:49 07-11-2024
Продукты низкого качества, каждый день в стрессе, фактически отсутствие легальной возможности получить адекватное лечение по омс и множество других причин не доживать даже до пенсионного возраста, не говоря про средние 73,4 от Росстата.
13:21:44 07-11-2024
Ушла жена, оставила с ипотекой, на работе сократили.
14:18:55 07-11-2024
Гость (13:21:44 07-11-2024) Ушла жена, оставила с ипотекой, на работе сократили.... Это вы про кого?
15:01:15 07-11-2024
Гость (13:21:44 07-11-2024) Ушла жена, оставила с ипотекой, на работе сократили.... Гость, тебя не вооружённым глазом, видно работаешь в полиции, сразу три версии.