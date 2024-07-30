В Барнауле мужчина устроил дебош в самолете из-за погодных условий

Вел себя неадекватно, ходил по салону, нецензурно выражался, на неоднократные замечания не реагировал

30 июля 2024, 16:00, ИА Амител

В Алтайском крае мужчину привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство на борту самолета, сообщает в своем Telegram-канале транспортная полиция Сибири.

"Поступило сообщение от диспетчера авиапредприятия о том, что на борт воздушного лайнера, следовавшего рейсом Норильск – Новосибирск и приземлившегося на запасном аэродроме в Барнауле из-за погодных условий, требуются сотрудники транспортной полиции в связи с неадекватным поведением одного из пассажиров", – рассказали в ведомстве.

По словам пассажиров, 36-летний житель Алтайского края вел себя неадекватно, ходил по салону, нецензурно выражался, на неоднократные замечания не реагировал.

В отношении мужчины составили административный протокол по факту мелкого хулиганства.