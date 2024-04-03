В Барнауле мужчина выбросил щенка с четвертого этажа

Полиция проводит проверку

03 апреля 2024, 14:31, ИА Амител

Собака / Источник фото: unsplash.com

В Барнауле мужчина выкинул щенка из окна четвертого этажа. Животное погибло.

Как сообщили в МВД Алтайского края, инцидент случился 2 апреля по улице Кулагина, 17.

Личность подозреваемого уже установлена. Полицейские проводят проверку.