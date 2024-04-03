В Барнауле мужчина выбросил щенка с четвертого этажа
Полиция проводит проверку
03 апреля 2024, 14:31, ИА Амител
Собака / Источник фото: unsplash.com
В Барнауле мужчина выкинул щенка из окна четвертого этажа. Животное погибло.
Как сообщили в МВД Алтайского края, инцидент случился 2 апреля по улице Кулагина, 17.
Личность подозреваемого уже установлена. Полицейские проводят проверку.
14:49:17 03-04-2024
Всё потому,что на Шевченко просто так не усыпят животное. Им нужны какие-то - "показано"!
16:27:54 03-04-2024
Живодёр (14:49:17 03-04-2024) Всё потому,что на Шевченко просто так не усыпят животное. Им... А с какого перепуга они будут отправлять на тот свет здоровое животное? Исключительно по той причине, что кто-то взял себе игрушку и наигрался, или не стерилизует своих животных и потом не знает, куда девать приплод. Не нужно вам собак и кошек - вы их не заводите. Завели - несите ответственность. Надеюсь, этот идиот сядет.
12:09:40 04-04-2024
Гость (16:27:54 03-04-2024) А с какого перепуга они будут отправлять на тот свет здорово... У нас собаку после инсульта парализовало полностью и нам отказались ее усыплять, сказали нет показаний, она же не мучается, лежит себе и лежит в памперсе, болей у нее нет, а что вы мучаетесь, это ваши проблемы, только если собака испытывает боли тогда есть показания к усыплению, а так нет, собака почти месяц на капельницах еще жила, потом умерла.
15:01:42 03-04-2024
сам бы спрыгнул
15:42:54 03-04-2024
Чего сам не прыгнул, не так жалко) Щенку мягкой радуги
17:22:19 03-04-2024
Кто духом слаб - у того животное в опале. вот не понимаю, как таких выродков земля носит?
20:24:23 03-04-2024
Ну это дебилизм. Тут по России столько ненависти к кошкам, собакам. Во многих цивилизованных странах, ненависть к животным приравнивается к педофилии. А в основном у недоумков, на кого на слабых дебилизм, на тот кто отпор не даст. Дети, женщины, животные в основном подвергаются без человеческому насилию. По Библии Бог создал животных и благословил! Создал человека и расскаялся, дела человека злы! Так что ждёт этих недоумков только озеро огненное. А щенок и все убиенные животные от дебилов на небесах!!!!
06:35:09 04-04-2024
Армагеддон. (20:24:23 03-04-2024) А щенок и все убиенные животные от дебилов на небесах!!!!... У животных нет души, товарищ верующий, учите матчасть!
13:15:12 04-04-2024
Армагеддон. (20:24:23 03-04-2024) Ну это дебилизм. Тут по России столько ненависти к кошкам, с... Верю. Все смотрели фильм про бетховена.
20:46:18 03-04-2024
Вот прям сейчас читаю только в других новостях. Прям в данный момент. " Собака спасла замерзающего ребенка" . А вот человек щенка не пожалел.... Ну и кто человечнее?
21:42:43 03-04-2024
Близкий человек уехал на неделю в Стамбул отдохнуть. Прислал видео кошек в кафешках и ресторанах, спокойно гуляющих упитанных уличных псов. Глупые люди, животинки они ведь заразу разносят и укусить могут, сплошная зоошиза, непонимают, что их надо травить, стрелять, ну или на крайняк с балконов кидать.
10:51:57 04-04-2024
Дегенерат!