В Барнауле мужчины чаще рассчитывают в старости жить на пенсию, чем женщины

Жить на личные сбережения рассчитывает каждый шестой — 16%, а на вложенные в НПФ средства надеются лишь 3%

16 августа 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле мужчины чаще рассчитывают в старости жить на пенсию, женщины – продолжать работать. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

В исследовании, которое проводилось с 1 по 10 августа, приняли участие представители экономически активного населения города. Барнаульцы назвали достойной пенсией сумму 44,5 тысячи рублей, что выше, чем средняя выплата по России за 2022 год, – она составила 20,6 тысячи рублей. По этой причине многие назвали основным источником дохода в старости заработную плату, нежели государственные выплаты.

Жить на личные сбережения рассчитывает каждый шестой – 16%. На вложенные в НПФ средства надеются лишь 3%. Столько же назвали в качестве основного источника дохода помощь детей.

Мужчины чаще называли своим основным источником дохода в зрелом возрасте государственную пенсию. Женщины же, наоборот, планируют продолжать трудиться после пенсионного возраста.

Среди барнаульцев до 34 лет больше всего тех, кто по достижении старости рассчитывают работать или жить на сбережения. Чем старше респонденты, тем чаще они осознают, что не смогут накопить достаточную сумму денег. По этой причине они заявляют, что собираются жить на государственные выплаты.