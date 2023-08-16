В Барнауле мужчины чаще рассчитывают в старости жить на пенсию, чем женщины
Жить на личные сбережения рассчитывает каждый шестой — 16%, а на вложенные в НПФ средства надеются лишь 3%
16 августа 2023, 08:01, ИА Амител
В Барнауле мужчины чаще рассчитывают в старости жить на пенсию, женщины – продолжать работать. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob.
В исследовании, которое проводилось с 1 по 10 августа, приняли участие представители экономически активного населения города. Барнаульцы назвали достойной пенсией сумму 44,5 тысячи рублей, что выше, чем средняя выплата по России за 2022 год, – она составила 20,6 тысячи рублей. По этой причине многие назвали основным источником дохода в старости заработную плату, нежели государственные выплаты.
Жить на личные сбережения рассчитывает каждый шестой – 16%. На вложенные в НПФ средства надеются лишь 3%. Столько же назвали в качестве основного источника дохода помощь детей.
Мужчины чаще называли своим основным источником дохода в зрелом возрасте государственную пенсию. Женщины же, наоборот, планируют продолжать трудиться после пенсионного возраста.
Среди барнаульцев до 34 лет больше всего тех, кто по достижении старости рассчитывают работать или жить на сбережения. Чем старше респонденты, тем чаще они осознают, что не смогут накопить достаточную сумму денег. По этой причине они заявляют, что собираются жить на государственные выплаты.
08:16:42 16-08-2023
А смысл копить? Рубль обесценивается постоянно.
08:23:33 16-08-2023
Гость (08:16:42 16-08-2023) А смысл копить? Рубль обесценивается постоянно.... Не копи, тебя ведь никто не заставляет. Про таких как ты говорят: «я человек простой, появились деньги - пропил».
08:37:59 16-08-2023
Мужчине в возрасте, познавшему суть Дзен, просто не так много надо. Это тётки всё суетятся, как мухи, не понимают, что у гроба карманов нет...
09:53:33 16-08-2023
Гость (08:37:59 16-08-2023) Мужчине в возрасте, познавшему суть Дзен, просто не так мног... Может потому, что мужики просто ленивые и думают только о себе? А женщине надо кое-кого кормить, одевать, делать ремонт в квартире, помочь детям, внукам...
12:25:19 16-08-2023
Гость (09:53:33 16-08-2023) Может потому, что мужики просто ленивые и думают только о се... Не понимаю этой необходимости экономить на себе, чтобы помогать детям и внукам. Когда 80-летняя бабуля питается только тем, что вырастила на даче, донашивает кофточки 40 летней давности , а пенсию внучку отдает, это как -то не красиво. И как у внуков рука поднимается у бабули пенсию забирать?
18:38:36 16-08-2023
Гость (12:25:19 16-08-2023) Не понимаю этой необходимости экономить на себе, чтобы помог... Это внуки отморозки
10:08:36 16-08-2023
Потому что дожив до 65-и сил уже на дополнительный заработок не будет. И каких мужчин опрашивали, тех кто чинуши в кабинетах, работяги и до 60-и не доживут - только погост, так предводитель несменяемый повелел.
10:32:08 16-08-2023
Гость (10:08:36 16-08-2023) Потому что дожив до 65-и сил уже на дополнительный заработо... Продолжительность жизни в России: 1991г. - 68,9 лет; 2000г - 65,3; 2014 - 70,3; 2019 - 73,4; 2021 - 70,6.
10:51:22 16-08-2023
Гость (10:32:08 16-08-2023) Продолжительность жизни в России: 1991г. - 68,9 лет; 2000г - 65,3; 2014 - 70,3; 2019 - 73,4; 2021 - 70,6 На кладбище-то сходите и годы жизни посчитайте. Волосы встанут дыбом! Реально мужики живут в среднем лет 50. Массово мрут уже в 40.
11:17:02 16-08-2023
Гость (10:51:22 16-08-2023) На кладбище-то сходите и годы жизни посчитайте. Волосы встан... На какое кладбище сходить? На сельское или на Ваганьковское? Там будут разные годы жизни. 100%. Это я к тому, что не надо по конкретному примеру судить обо всей картине мира.
10:34:23 16-08-2023
Мужчины.. на пенсии??? смешно... 80 % до нее просто не доживают!
10:45:57 16-08-2023
Гость (10:34:23 16-08-2023) Мужчины.. на пенсии??? смешно... 80 % до нее просто не дожив... Откуда у вас такие цифры? Чем вы аргументируете собственную писанину? Личными ощущениями?
11:10:12 16-08-2023
Гость (10:45:57 16-08-2023) Откуда у вас такие цифры? Чем вы аргументируете собственную ... Может личным окружением?
11:18:03 16-08-2023
Гость (11:10:12 16-08-2023) Может личным окружением?... Если человек наркоман, то его окружение всё поляжет ещё до 30-ти лет. Это будет корректный пример?
10:54:35 16-08-2023
в России до 65 лет не доживают 52% мужчин, а 81% мужчин умирают внезапной смертью.
11:18:48 16-08-2023
Гость (10:54:35 16-08-2023) в России до 65 лет не доживают 52% мужчин, а 81% мужчин умир... Откуда взяты цифры? Пруфы есть?
12:56:03 16-08-2023
Гость (11:18:48 16-08-2023) Откуда взяты цифры? Пруфы есть?... Загугли, Вася.
14:22:20 16-08-2023
Гость (12:56:03 16-08-2023) Загугли, Вася. ... заявил на форуме "Здоровое общество" директор Научно-исследовательского института урологии и интервенционной радиологии имени Н.А.Лопаткина, главный специалист Минздрава РФ по репродуктивному здоровью Олег Аполихин. То есть это мнение некоего эксперта. Иными словами это не статистика, а личное мнение. Ну, такое себе доказательство, Маня. Ты бы, Маруха, вместо собирания разных субъективных точек зрения статистикой бы пользовалась.
12:50:29 16-08-2023
Я рассчитываю что в старости пенсии ваще отменят. "Гос-во вас рожаться не просило."
12:57:06 16-08-2023
Чумовая аналитика. Разный возраст выхода на пенсию ни о чём не говорит?