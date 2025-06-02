В Барнауле мужчины в полтора раза чаще женщин мечтают улететь на Марс

Оказаться на другой планете желает каждый третий житель города

02 июня 2025, 10:20, ИА Амител

Люди на Марсе / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Барнауле трое из десяти жителей мечтают о полете на Марс, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

"28% барнаульцев хотели бы полететь на Марс: "Никогда не упущу возможность узнать что-то новое". Большинство (72%) отвергает эту идею, считая, что "дома лучше", – говорится в исследовании.

Мужчины мечтают о полете на Марс в полтора раза чаще женщин (33% против 22% соответственно).

Чем моложе барнаульцы, тем сильнее желание отправиться на другую планету.

Опрос проведен с 5 по 27 мая среди представителей экономически активного населения из Барнаула.