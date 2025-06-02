В Барнауле мужчины в полтора раза чаще женщин мечтают улететь на Марс
Оказаться на другой планете желает каждый третий житель города
02 июня 2025, 10:20, ИА Амител
Люди на Марсе / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
В Барнауле трое из десяти жителей мечтают о полете на Марс, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
"28% барнаульцев хотели бы полететь на Марс: "Никогда не упущу возможность узнать что-то новое". Большинство (72%) отвергает эту идею, считая, что "дома лучше", – говорится в исследовании.
Мужчины мечтают о полете на Марс в полтора раза чаще женщин (33% против 22% соответственно).
Чем моложе барнаульцы, тем сильнее желание отправиться на другую планету.
Опрос проведен с 5 по 27 мая среди представителей экономически активного населения из Барнаула.
10:26:13 02-06-2025
они думают там с ипотекой проще?
10:42:14 02-06-2025
причина сильно прозаичней - подальше от людишек
13:55:05 02-06-2025
Гость (10:42:14 02-06-2025) причина сильно прозаичней - подальше от людишек ... от вполне конкретных людишек
11:02:47 02-06-2025
Другие планеты, это же исследование, приключение. Люди мечтатели хотят посетить другие миры, открыть что то новое, а вы все ипотека, ипотека... не умеете мечтать.
12:10:06 02-06-2025
Ага.Обкуриться и на Марс к Жанне Агузаровой!
12:35:55 02-06-2025
На самом деле планета земля способна прокормить и 15 и 20, и 25 млрд. людей... И даже больше!
Но дело не в этом. Дело в общественном строе!
Есть такие общественно-экономико-политические отношения среди людей, когда выживание каждого зависит от каждого индивидуально, т.е. каждый сам за себя и против всех!... И тогда человеку не то что про космос думать не хочется, он думает как бы его не "сожрали" свои соплеменники!... Не говоря уже о прямых конкурентах в его выживании...
И лишь когда в России настал Социализм, и каждый стал каждому товарищем, другом, и даже братом! Люди всё больше задумывались о космосе, об освоении других планет, миров...!!! Фильмы про это снимали... Борьба между членами одного общества ушла на последнее место! Тогда и случились самые открытия в космонавтике! Не то что сегодня, космос рассматривается с точки зрения - приносит это прибыль или нет!!! На этой трёхсотлетней или даже четырёхсотней базе общественных отношений приличного общества не построишь! Именно поэтому сегодня многие политики говорят, что капитализм в привычном виде устарел и умирает... Но бояться признаться, что будущее за Социализмом, который со временем перерастет в Коммунизм!
И не потому что люди будут мечтать о других планетах, и решать проблему перенаселения полётами в другие созвездия и галактики...! На огромных космических станциях городах... Как предполагали Большевики и Коммунисты...
Просто при Социализме будет настоящий смысл жизни каждого...!!! А не банальная борьба за напечатанные бумажки, или цифры на счету...!
16:49:50 02-06-2025
Гость (12:35:55 02-06-2025) На самом деле планета земля способна прокормить и 15 и 20, и... История уже доказала, что социализм и коммунизм утопия. Людям свойственно желать жить лучше и лучше, а без большого количества резаной бумаги это не возможно! И это не банальность, а правда жизни!