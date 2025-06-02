НОВОСТИОбщество

В Барнауле мужчины в полтора раза чаще женщин мечтают улететь на Марс

Оказаться на другой планете желает каждый третий житель города

02 июня 2025, 10:20, ИА Амител

Люди на Марсе / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Люди на Марсе / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Барнауле трое из десяти жителей мечтают о полете на Марс, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

"28% барнаульцев хотели бы полететь на Марс: "Никогда не упущу возможность узнать что-то новое". Большинство (72%) отвергает эту идею, считая, что "дома лучше", – говорится в исследовании.

Мужчины мечтают о полете на Марс в полтора раза чаще женщин (33% против 22% соответственно). 

Чем моложе барнаульцы, тем сильнее желание отправиться на другую планету.

Опрос проведен с 5 по 27 мая среди представителей экономически активного населения из Барнаула.

Поверхность Марса / Фото: /unsplash.com / NASA

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НОВОСТИНаука и образование
Барнаул опросы космос

Комментарии 7

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Musik

10:26:13 02-06-2025

они думают там с ипотекой проще?

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Гость

10:42:14 02-06-2025

причина сильно прозаичней - подальше от людишек

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Гость

13:55:05 02-06-2025

Гость (10:42:14 02-06-2025) причина сильно прозаичней - подальше от людишек ... от вполне конкретных людишек

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Гость

11:02:47 02-06-2025

Другие планеты, это же исследование, приключение. Люди мечтатели хотят посетить другие миры, открыть что то новое, а вы все ипотека, ипотека... не умеете мечтать.

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Гость

12:10:06 02-06-2025

Ага.Обкуриться и на Марс к Жанне Агузаровой!

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Гость

12:35:55 02-06-2025

На самом деле планета земля способна прокормить и 15 и 20, и 25 млрд. людей... И даже больше!
Но дело не в этом. Дело в общественном строе!
Есть такие общественно-экономико-политические отношения среди людей, когда выживание каждого зависит от каждого индивидуально, т.е. каждый сам за себя и против всех!... И тогда человеку не то что про космос думать не хочется, он думает как бы его не "сожрали" свои соплеменники!... Не говоря уже о прямых конкурентах в его выживании...
И лишь когда в России настал Социализм, и каждый стал каждому товарищем, другом, и даже братом! Люди всё больше задумывались о космосе, об освоении других планет, миров...!!! Фильмы про это снимали... Борьба между членами одного общества ушла на последнее место! Тогда и случились самые открытия в космонавтике! Не то что сегодня, космос рассматривается с точки зрения - приносит это прибыль или нет!!! На этой трёхсотлетней или даже четырёхсотней базе общественных отношений приличного общества не построишь! Именно поэтому сегодня многие политики говорят, что капитализм в привычном виде устарел и умирает... Но бояться признаться, что будущее за Социализмом, который со временем перерастет в Коммунизм!
И не потому что люди будут мечтать о других планетах, и решать проблему перенаселения полётами в другие созвездия и галактики...! На огромных космических станциях городах... Как предполагали Большевики и Коммунисты...
Просто при Социализме будет настоящий смысл жизни каждого...!!! А не банальная борьба за напечатанные бумажки, или цифры на счету...!

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гость

16:49:50 02-06-2025

Гость (12:35:55 02-06-2025) На самом деле планета земля способна прокормить и 15 и 20, и... История уже доказала, что социализм и коммунизм утопия. Людям свойственно желать жить лучше и лучше, а без большого количества резаной бумаги это не возможно! И это не банальность, а правда жизни!

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