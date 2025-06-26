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В Барнауле на 12 часов перекроют проезд по проспекту Калинина

Рабочие будут ремонтировать ж/д переезд

26 июня 2025, 14:00, ИА Амител

Фото: Will Porada / unsplash.com
Фото: Will Porada / unsplash.com

В Барнауле временно ограничат движение транспорта в районе железнодорожного переезда на проспекте Калинина, сообщили в мэрии.

Ограничение будет действовать с 20:00 26 июня до 08:00 27 июня в районе здания № 116/10. Причина —  аварийно-восстановительные работы на переезде.

"Объезд места проведения работ будет организован вблизи указанного железнодорожного переезда", — указали в администрации.

Водителей и пешеходов просят соблюдать ПДД и требования дорожных знаков.

Барнаул дорожное движение

Комментарии 1

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Гость

14:07:27 26-06-2025

Решили восстановить ЖД?

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