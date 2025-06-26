В Барнауле на 12 часов перекроют проезд по проспекту Калинина
Рабочие будут ремонтировать ж/д переезд
26 июня 2025, 14:00, ИА Амител
Фото: Will Porada / unsplash.com
В Барнауле временно ограничат движение транспорта в районе железнодорожного переезда на проспекте Калинина, сообщили в мэрии.
Ограничение будет действовать с 20:00 26 июня до 08:00 27 июня в районе здания № 116/10. Причина — аварийно-восстановительные работы на переезде.
"Объезд места проведения работ будет организован вблизи указанного железнодорожного переезда", — указали в администрации.
Водителей и пешеходов просят соблюдать ПДД и требования дорожных знаков.
14:07:27 26-06-2025
Решили восстановить ЖД?