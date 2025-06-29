Барнаульских водителей предупредили о возможных пробках из-за крестного хода 29 июня

За порядком на мероприятии будет следить полиция

29 июня 2025, 07:00, ИА Амител

Крестный ход / Фото: barnaul.org

В Барнауле 29 июня начнется традиционный Крестный ход из Барнаула в село Коробейниково. В связи с этим возможны пробки, сообщили в мэрии.

"29 июня в 08:30 от Покровского Кафедрального собора начнется Всероссийский Крестный ход, организованный Алтайской Митрополией Русской Православной Церкви, к Коробейниковской иконе Божией Матери – Покровительнице Алтайской земли", — рассказали в городской администрации.

В Барнауле участники пройдут следующим маршрутом:

От здания собора на ул. Никитина, 137, по улице Никитина до пересечения с проспектом Красноармейским, далее по проспекту Красноармейскому до улицы Аванесова, затем по улице Аванесова и по Змеиногорскому тракту до здания по адресу Змеиногорский тракт, 118и (кафе "У Григорича").

Участников шествия просят соблюдать ПДД. Водителям также нужно быть внимательными: на пути крестного хода движение может замедлиться.

Полиция будет следить за порядком во время мероприятия.