Барнаульских водителей предупредили о возможных пробках из-за крестного хода 29 июня
За порядком на мероприятии будет следить полиция
29 июня 2025, 07:00, ИА Амител
В Барнауле 29 июня начнется традиционный Крестный ход из Барнаула в село Коробейниково. В связи с этим возможны пробки, сообщили в мэрии.
"29 июня в 08:30 от Покровского Кафедрального собора начнется Всероссийский Крестный ход, организованный Алтайской Митрополией Русской Православной Церкви, к Коробейниковской иконе Божией Матери – Покровительнице Алтайской земли", — рассказали в городской администрации.
В Барнауле участники пройдут следующим маршрутом:
От здания собора на ул. Никитина, 137, по улице Никитина до пересечения с проспектом Красноармейским, далее по проспекту Красноармейскому до улицы Аванесова, затем по улице Аванесова и по Змеиногорскому тракту до здания по адресу Змеиногорский тракт, 118и (кафе "У Григорича").
Участников шествия просят соблюдать ПДД. Водителям также нужно быть внимательными: на пути крестного хода движение может замедлиться.
Полиция будет следить за порядком во время мероприятия.
09:53:35 26-06-2025
На Бога надейся, а зонтик не забудь...
10:04:51 26-06-2025
Очень сильное мероприятие. Если в жизни проблемы какие серьёзные, сходите, не пожалеете.
10:07:26 30-06-2025
Гость (10:04:51 26-06-2025) Очень сильное мероприятие. Если в жизни проблемы какие серьё...
Проблемы надо решать. Самому, с помощью близких людей или специалиста. А не бродить толпою по дороге в ожидании чуда
10:11:23 26-06-2025
Покайтесь, грешники!
16:29:40 26-06-2025
Гость (10:11:23 26-06-2025) Покайтесь, грешники! ... А ты не греши и не придется каяться. А то получается, что суть вашей веры только в покаянии. Накосячил, покаялся и косячишь дальше.
22:01:18 26-06-2025
Гость (16:29:40 26-06-2025) А ты не греши и не придется каяться. А то получается, что су... Ну так. Безгрешный святым стать не может..
22:21:22 26-06-2025
Гость (16:29:40 26-06-2025) А ты не греши и не придется каяться. А то получается, что су... Не согрешишь, не покаешься (с)
11:36:55 26-06-2025
Федеральная трасса для автомобилей сделана а не для крёстного хода. Толпа ведь по обочине не пойдёт. Проходили уже не раз. Почему водители дожны страдать. И не надо мне про духовность и т.д. рассказывать.
11:59:29 26-06-2025
Гость (11:36:55 26-06-2025) Федеральная трасса для автомобилей сделана а не для крёстног... Более того, раньше таких дорог и не было) Может, пусть они как раньше и добираются - по полям там, по лугам. Ибо каждый год проблемы создают.
12:36:10 26-06-2025
Даже в ПДД сказано,что нельзя идти по проезжей части. А их ещё и ДПСники сопровождают. Может мне по Ленинскому с красным флагом прогуляться? Парадокс. Не,бред полный!!!
16:40:01 26-06-2025
Гость (12:36:10 26-06-2025) Даже в ПДД сказано,что нельзя идти по проезжей части. А их е... их берегут ангелы небесные и наземные.
а вас может сберечь только ваше собственное внимание и соображаловка.
будьте здоровы!
20:04:02 29-06-2025
Musik (16:40:01 26-06-2025) их берегут ангелы небесные и наземные.а вас может сбереч... Мусик, ты о чем? какие ангелы небесные? Если эта шарашка, одна из многочисленных сект, отколовшаяся от Божьего единства. Если стражники кесаря сопровождают, супротив своего закона - "церковь отделена...., то это мероприятие не Богова.
10:57:58 27-06-2025
и так экипажей ДПС не хватает, еще и этих сопровождают!
дошли бы без сопровождения, с божьей помощью.
14:43:53 26-06-2025
у нас на каждый чих движение перекрывают...мало нам ремонтов, забегов и потопов. Еще и это
15:34:43 26-06-2025
Дюша - сходите, покайтесь, или перечислите чего на бодрые дела.
а то - планетарий, планетарий...
08:59:48 27-06-2025
Musik (15:34:43 26-06-2025) Дюша - сходите, покайтесь, или перечислите чего на бодрые де... Религия - не "доброе дело"...Основное зло в мире по причине религиозной розни. Единственная цель религии - примирить убогих с их ничтожной судьбой и обосновать превосходство правящих классов. И я согласен с предыдущим оратором. Не греши и не придется каяться. Постулат о покаянии - главная ошибка веры. Раскаяние не исправит содеянное. Религии не место в 21 веке. Надо взрослеть...А не в сказки верить до гробовой доски.
09:13:38 27-06-2025
Дюша (08:59:48 27-06-2025) Религия - не "доброе дело"...Основное зло в мире по причине ... в вашем посте нет слова "планетарий".
ваш аккаунт взломали?
ps. про "дом престарелых"- согл, тоже иногда надо.
10:47:38 27-06-2025
Musik (09:13:38 27-06-2025) в вашем посте нет слова "планетарий".ваш аккаунт взломал... Вы не внимательны к моей персоне... Слово "Планетарий" впервые появилось в моих постах именно на волне атеистических убеждений... Моё глубочайшее убеждение, что посты религиозного содержания должны появляться исключительно на специализированных ресурсах, ибо есть закон о запрете проповедей вне стен храмов. Второе моё убеждение, что за вовлечение в религию несовершеннолетних надо наказывать как за педофилию...Притом это должно касаться как родителей, так и попов, которые всеми путями тянутся в школы...А данное мероприятие я бы прокоментировал старой устойчивой формой , которую обычно добавляют на Руси к слову "дороги"...
07:18:53 29-06-2025
Дюша (10:47:38 27-06-2025) Вы не внимательны к моей персоне... Слово "Планетарий" вперв...
Дюша,Браво!!!
Реально,сами по жаре прутся ,ещё и детей тащат. дальше пикание.....
10:18:02 29-06-2025
Дюша (10:47:38 27-06-2025) Вы не внимательны к моей персоне... Слово "Планетарий" вперв... Это уже тянет на статью об оскорблении чувств верующих.
19:03:43 29-06-2025
Гость (10:18:02 29-06-2025) Это уже тянет на статью об оскорблении чувств верующих....
Ну а что ты сидишь? Беги заявление писать! Прям сегодня очередь занимай, чтобы никто не опредил.
20:19:09 29-06-2025
Гость (10:18:02 29-06-2025) Это уже тянет на статью об оскорблении чувств верующих.... Этим миром пока временно правит Сатана, враг Бога. А так как, это поповское мероприятие идет в разрез по условию спора, то Сатана никогда бы не допустил бы прославление Бога, этими скачками по дорогам к так называемой иконе, о который им подобным, второй закон Бога гласит, как страшный грех. Это действо, которое творят так называемые верующие, скорей всего оскорбление Бога, с большой буквы.
11:00:24 27-06-2025
почему там находятся дети?!
опека, куда смотрите?
07:16:30 29-06-2025
В дурку всех, детей в детдом!
07:26:11 29-06-2025
Эх, а вот совсем недавно по Ленинскому бодро приплясывая шествовали кришнаиты... Хорошие светлые люди...
08:56:50 29-06-2025
Гость (07:26:11 29-06-2025) Эх, а вот совсем недавно по Ленинскому бодро приплясывая шес... да уж...
вы бы хоть прогуглили про этих светлячков 🤦
ладно, расскажу вкратце одну историю, доступным для понимания языком и без красочных подробностей: в первоисточнике кришнаитства - Бхагавад-гите,
бог Кришна убеждает воина (имя не помню) что привязанность к родственникам, это максимально стремно и не будет никакого греха в том, что он убьет всех своих родственников.
плюсом ко всему, Кришна демонстрирует ему свой демонический облик и морально сломленный и испуганный чувак просто истребляет весь свой род.
все поют и танцуют.
12:05:13 29-06-2025
Поболтали ну и хорошо .А Бога ведь каждый из вас милости просит (и больные и воины наши и их матеря и т.д ) Поэтому живите с радостью и в здравии.Будете любить родных (деток своих , родителей и т.д ) значит вы всегда с Богом.
Здоровья всем.