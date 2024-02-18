В Барнауле на Балтийской произошло ДТП с участием маршрутки
Свидетели аварии отмечают, что водитель иномарки, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу маршрутке
18 февраля 2024, 17:12, ИА Амител
ДТП в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул"
18 февраля на улице Балтийской в Барнауле произошла авария. Как сообщает "Инцидент Барнаул", на участке дороги столкнулись маршрутка и Renault Duster.
По словам очевидцев, водитель иномарки, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу маршрутке. О пострадавших в результате аварии не сообщалось.
На месте работали сотрудники Госавтоинспекции.
Напомним, что в Усть-Коксинском районе Республики Алтай поздним вечером 15 февраля опрокинулся рейсовый автобус, движущийся по маршруту Мульта – Барнаул.
22:08:41 18-02-2024
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