В Барнауле на Балтийской произошло ДТП с участием маршрутки

Свидетели аварии отмечают, что водитель иномарки, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу маршрутке

18 февраля 2024, 17:12, ИА Амител

ДТП в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул"

18 февраля на улице Балтийской в Барнауле произошла авария. Как сообщает "Инцидент Барнаул", на участке дороги столкнулись маршрутка и Renault Duster.

По словам очевидцев, водитель иномарки, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу маршрутке. О пострадавших в результате аварии не сообщалось.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции.

Напомним, что в Усть-Коксинском районе Республики Алтай поздним вечером 15 февраля опрокинулся рейсовый автобус, движущийся по маршруту Мульта – Барнаул.