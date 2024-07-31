В Барнауле на благотворительной акции Марии Бутиной собрали помощь бойцам на СВО

Автомобиль с гуманитарной помощью доехал до Запорожской области

31 июля 2024, 10:14, ИА Амител

В Барнауле 19 июля состоялся запуск благотворительной акции при содействии Фонда поддержки и развития гражданских инициатив "Смелое сердце". Проект стартовал по инициативе уроженки Алтайского края, депутата Госдумы Марии Бутиной.

Благотворительная акция Марии Бутиной охватила более 5300 километров и трех городов, автомобиль с гуманитарной помощью доехал до Запорожской области и был передан в пользование бойцам СВО. Маршрут составил: Барнаул – Киров – Московская область – Запорожская область. В рамках проекта автомобиль УАЗ, переданный неравнодушной алтайской семьей – Вершиниными Татьяной Викторовной и Андреем Михайловичем, отправился из Барнаула в зону специальной военной операции.К акции также присоединилось Алтайское региональное отделение МГЕР ("Молодой Гвардии Единой России") – представители организации передали на фронт защитникам открытки-поддержки. Алтайское землячество направило военнослужащим посылки (в том числе алтайский мед) и финансовую поддержку бойцам СВО.

"На пути благотворительного маршрута машина остановилась в Кирове, где на фронт передали продукты, посылки и добрый подарок от детского оздоровительного лагеря "Гагарин" – детские рисунки. Вместе с гуманитарным грузом вновь отправили и специально написанную для бойцов икону "Августовская победа", которая уже участвовала в "крестном ходе" по подразделениям бойцов СВО и помогала мобилизованным участникам из Кировской области", – рассказала помощник депутата Алена Кулагина.

Гуманитарная помощь на СВО / Фото: предоставлено amic.ru

Благотворительная акция прошла при поддержке Ульяновского автомобильного завода, официальный дилер которого – "Автомагистраль" – провел оценку технического состояния транспортного средства, осуществил техобслуживание, обеспечил машину необходимыми запчастями и техническими жидкостями.

К благотворительной акции фонда "Смелое сердце" присоединилось немало неравнодушных людей и организаций – в их числе сотрудники-кировчане Группы компаний "Тигран Великий", прекрасные женщины из Комитета семей воинов Отечества из поселка Суны Кировской области, благотворительная организация "Золотые руки Ангела" и ее председатель Марина Суслова. Кроме того, большой вклад внесли ученики и учителя барнаульской гимназии № 22, представители Алтайского землячества в Москве.

Перед отправкой в зону СВО автомобиль остановился в Московской области, где Мария Бутина передала дополнительные посылки для фронта, включая продукты питания, письма со словами поддержки от школьников и детские открытки.

Финальной точкой маршрута стала Запорожская область, где автомобиль со всеми посылками был подарен российским солдатам: передана гуманитарная помощь, письма и посылки бойцам СВО.