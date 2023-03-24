В Барнауле на будущем мосту по проспекту Ленина продолжают возводить опоры
Работы также ведутся на бывшем трёхпролётном путепроводе
24 марта 2023, 11:44, ИА Амител
В Барнауле на путепроводе по проспекту Ленина подрядная организация "Барнаульское ДСУ № 4" продолжает возводить новые опоры, сообщает телеграм-канал "Мост".
Отмечается, что на этой неделе строители устанавливали опалубку первой опоры большого путепровода, а в выходные планируют приступить к её бетонированию.
"В это время на второй опоре подрядчик изготавливает арматурные каркасы стоек, ведёт работы по уходу за бетоном ростверка. Демонтаж ростверка второй опоры и установка арматурных каркасов стоек запланированы в выходные дни, затем рабочие начнут подготовку к её бетонированию. На четвёртой опоре строители продолжают возведение стоек, ведётся подготовка к монтажу подпорной стенки", – говорится в сообщении.
Как обстоят дела на третьей опоре, не уточняется.
Параллельно также ведутся работы на бывшем трёхпролётном путепроводе.
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