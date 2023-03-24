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В Барнауле на будущем мосту по проспекту Ленина продолжают возводить опоры

Работы также ведутся на бывшем трёхпролётном путепроводе

24 марта 2023, 11:44, ИА Амител

Фото: "Мост"
Фото: "Мост"

В Барнауле на путепроводе по проспекту Ленина подрядная организация "Барнаульское ДСУ № 4" продолжает возводить новые опоры, сообщает телеграм-канал "Мост"

Отмечается, что на этой неделе строители устанавливали опалубку первой опоры большого путепровода, а в выходные планируют приступить к её бетонированию. 

"В это время на второй опоре подрядчик изготавливает арматурные каркасы стоек, ведёт работы по уходу за бетоном ростверка. Демонтаж ростверка второй опоры и установка арматурных каркасов стоек запланированы в выходные дни, затем рабочие начнут подготовку к её бетонированию. На четвёртой опоре строители продолжают возведение стоек, ведётся подготовка к монтажу подпорной стенки", – говорится в сообщении.

Как обстоят дела на третьей опоре, не уточняется.

Параллельно также ведутся работы на бывшем трёхпролётном путепроводе.

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Комментарии 4

  • Написано что-то на строительном языке... По-русски напишите, мост доделаете на этой неделе или на следующей?
    24 марта, Гость   Ответить
  • доделаете на этой неделе или на следующей?" Что прилип? Включи на Катунь 24 онлайн-камеру и удостоверься,что вероятнее в следующем году закончат.(если опять ссылок на отсутствие металла не будет...) А может и не закончат?
    24 марта, Гость   Ответить
  • Разговаривал с рабочими, так говорят, что просто некому работать - мало народа
    24 марта, Гость   Ответить
  • Разговаривал с рабочими, так говорят, что просто некому работать - мало народа 44 минуты назад, Гость Ответить----------------- то есть ДСУ№4 не нанимает работников на объект? Саботирует в военное, можно сказать, время? Щас Медведев пошлёт письмо Сталина господину Д..
    24 марта, Гость   Ответить
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