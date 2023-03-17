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Глава Барнаула рассказал, успеют ли отремонтировать мост на Новом рынке в срок

Завершить работы на путепроводе должны в ноябре 2023 года

17 марта 2023, 11:20, ИА Амител

Фото: мэрия Барнаула
Фото: мэрия Барнаула

Ремонт путепровода на Новом рынке в Барнауле будет завершён в срок – в ноябре 2023 года. Об этом 17 марта заявил глава города Вячеслав Франк, выступая с отчётом о работе за прошлый год.

"Динамика работ позволяет говорить о своевременном вводе объекта", – сказал Франк и добавил, что реконструкция объекта "даст новый импульс в развитии города".

Работы на путепроводе на проспекте Ленина стартовали в мае 2022 года. Согласно графику, все работы завершат в ноябре этого года. Подрядчиком выступает барнаульское ДСУ № 4. Его глава Николай Данилин неоднократно заявлял, что "всё идёт по графику". Стоимость работ оценивается более чем в 2 миллиарда рублей. Ремонтируют мост за деньги, взятые в кредит из федерального бюджета.

Комментарии 21

  • лень читать, что там в итоге
    17 марта, Гость   Ответить
  • Как всегда, все по плану. Хотя тоже не читал. И так понятно
    17 марта, Гость   Ответить
  • Гость, "все идет по графику"))))))))))))))))
    17 марта, Гость   Ответить
  • А зачем тогда было обнадеживать барнаульцев, что закончат раньше срока?...
    17 марта, Гость   Ответить
  • "все идет по графику" - по отрицательному?)))
    17 марта, Гость   Ответить
  • скорей бы
    17 марта, Гость   Ответить
  • А мне нравится без моста. Работаю на Калинина. Все автобусы теперь по Калинина едут. Красота!!!
    17 марта, Гость   Ответить
  • То, что там происходит, "динамикой работ" назвать очень сложно. Называется этот процесс непечатно.
    17 марта, Гость   Ответить
  • Прошел почти год. Они еще не полностью снесли старые опоры. Динамика впечатляет. Должны суетиться как муравьи в растревоженном муравейнике летом, но на месте стройки почти всегда тишина. До 2 единиц транспорта и до 5 человек в самые активные периоды времени. Жильцы города потерпят полтора года, быдло же.
    17 марта, Гость   Ответить
  • планировщики. музей тоже по плану строится - сдать в концу столетия.
    17 марта, Гость   Ответить
  • планировщики. музей тоже по плану строится - сдать в концу столетия.--- а у Шонии наследники есть?
    17 марта, Гость   Ответить
  • а у Шонии наследники есть? **** А как же) Один точно есть)
    17 марта, Гость   Ответить
  • Они еще не полностью снесли старые опоры." Для сдачи в срок на них и положат.... конструкцию.
    17 марта, Гость   Ответить
  • Гость, "Прошел почти год. Они еще не полностью снесли старые опоры." Они работают над железной дорогой, которая не закрывается. Поэтому сносят и что-то устанавливают только в то время, когда разрешают железнодорожники, чтобы не прервать сообщение поездов. Поэтому так все надолго и затянулось. Об этом же и пасали раньше. Как много советчиков-незнаек
    17 марта, Гость   Ответить
  • "время, когда разрешают железнодорожники... Поэтому так все надолго и затянулось." Есть такое БАЗОВОЕ понятие как сетевой график работ. Все что можно - делается параллельно и одновременно. Что-то делается последовательно, когда новый этап основывается на завершенном предыдущем. Вопрос знатоку: что мешало снести старые опоры в предыдущие окна, какие незавершенные процессы? Дорожные плиты? Так их убрали осенью. Вы не поверите, но в одно технологическое окно можно делать одновременно НЕСКОЛЬКО дел на разных участках, не мешая друг другу. А эти опоры уже полгода просто так стоят, уже прошли десятки окон, когда с этими опорами ровно ничего не делали.
    17 марта, Гость   Ответить
  • *** Поэтому так все надолго и затянулось. *** Основные работы мало связаны с РЖД. И да, количество работающих никак не соответствует значимости объкта. Проще говоря взялись за то, что им не по силам - попросту нет необходимого для строительства такого серьёзного объекта рабочих, нет оборудования, нет соответствующего опыта для проведения таких работ, плохая подготовительная часть работ - не были проведены соответствующие правилами испытания грунта. Это не критика, это констатация факта.
    17 марта, Гость   Ответить
  • Гость, > Как много советчиков-незнаек Конечно! Под любой новостью принято приводить в пример (зачем?) китайцев. И я замечал, что сроки сокращались. То китайцы построят у них мост за два месяца. То за две недели. То как-то увидел, что за два... дня! А ничего, что только бетон конструктивно затвердевает 40 дней? 28 суток набирает прочность, потом его поливать, поливать... Девять женщин не родят одного ребёнка за месяц.
    17 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Как много советчиков-незнаек -------- Николай Данилин не шалите, идите лучше работать)))
    17 марта, Гость   Ответить
  • Они работают над железной дорогой, которая не закрывается." Первая и последняя опора главного пролёта не над путями. И если на одной стороне хотя-бы огрызки опоры из земли показались,то на втором всё ровненько! А второй путь,что к Арсеналу ведёт,там тоже охрененные окна нужны? Там паровоз 2 раза в сутки ходит.Уж его-то должны были закончить уже...
    17 марта, Гость   Ответить
  • «Стоимость работ оценивается более чем в 2 миллиарда рублей. Динамика работ позволяет говорить о своевременном вводе объекта. реконструкция объекта "даст новый импульс в развитии города". Поэтому с полной уверенностью можно сказать, что потраченные 5 млрд рублей инвестированы правильно. Однако, говорить об окончательной сумме строительства рано, предварительно она составит 7-7,5 млрд рублей.»(с) Мэр
    17 марта, Гость   Ответить
  • Гость, ты кроме бань и сараек видимо не строил ниче. посмотри пруфы по строительству экстренному китайскому
    17 марта, Гость   Ответить
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