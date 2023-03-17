Глава Барнаула рассказал, успеют ли отремонтировать мост на Новом рынке в срок

Завершить работы на путепроводе должны в ноябре 2023 года

17 марта 2023, 11:20, ИА Амител

Фото: мэрия Барнаула

Ремонт путепровода на Новом рынке в Барнауле будет завершён в срок – в ноябре 2023 года. Об этом 17 марта заявил глава города Вячеслав Франк, выступая с отчётом о работе за прошлый год.

"Динамика работ позволяет говорить о своевременном вводе объекта", – сказал Франк и добавил, что реконструкция объекта "даст новый импульс в развитии города".

Работы на путепроводе на проспекте Ленина стартовали в мае 2022 года. Согласно графику, все работы завершат в ноябре этого года. Подрядчиком выступает барнаульское ДСУ № 4. Его глава Николай Данилин неоднократно заявлял, что "всё идёт по графику". Стоимость работ оценивается более чем в 2 миллиарда рублей. Ремонтируют мост за деньги, взятые в кредит из федерального бюджета.