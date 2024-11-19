Пройдут работы по врезке затвора

19 ноября 2024, 10:30, ИА Амител

Отключение воды / Фото: unsplash.com

В Барнауле 19 ноября планово отключат водоснабжение. Это связано с работами по врезке затвора и установке задвижек на ул. Сухэ-Батора и Панфиловцев, пишет пресс-служба водоканала.

"С 09:00 до 21:00 холодное водоснабжение будет отсутствовать в жилом секторе на ул. Панфиловцев, 19а, 23 и ул. Сухэ-Батора, 33", – сообщили в ведомстве.

Холодной воды не будет и в административных зданиях: ул. Панфиловцев, 7а, 25а, 168, ул. Сухэ-Батора, 37 (медучреждение), 37/1, ул. Попова, 83.