Строительство долгожданной насосной станции завершается в Барнауле

Она обеспечит чистой питьевой водой более пяти тысяч человек

07 ноября 2024, 14:15, ИА Амител

Насосная станция на ул. Звездной, 30, в Барнауле / Фото: barnaul.org

Строительство насосной станции третьего подъема по улице Звездной, 30, в Барнауле завершается. Новый объект обеспечит чистой водой более пяти тысяч человек. До запуска оборудования остается совсем немного. Ход работ проинспектировал глава Барнаула Вячеслав Франк, сообщает пресс-служба мэрии.

Как идут работы и что еще осталось сделать?

На совещании Франку доложили о том, что работы по сооружению насосной станции уже близки к завершению. Они идут еще с 2023 года, и сейчас на объекте осталось установить только несколько опор уличного освещения и оформить документацию. Мэр поручил администрации Индустриального района довести до местных жителей информацию о проводимых работах и о начале пусконаладочных.

"На данном объекте была установлена насосная станция третьего подъема, смонтированы три резервуара для чистой воды, установлена дизельная электростанция и проложена внутриплощадочная инженерная сеть. По территории микрорайона Октябрьский проложены водопроводные сети протяженностью более 15 километров. Завершаются работы по благоустройству территории", – отметил директор организации-подрядчика "ВиКС" Максим Ряховский.

Насосная станция на улице Звездной / Фото: barnaul.org

Новая насосная станция позволит в будущем избежать перебоев с водоснабжением и обеспечит жителей микрорайона Октябрьский качественной водой, подчеркнул гендиректор барнаульского водоканала Андрей Полюго. По его словам, специалисты выбрали "наиболее оптимальный вариант модернизации артезианских водозаборов", а именно строительство насосной станции.

"На сегодняшний день на объекте ведутся пусконаладочные работы, которые планируется завершить до конца ноября. Проектом предусмотрено обеспечение чистой питьевой водой более 5000 человек. Переключение домовладений планируется поэтапно, первым этапом будет выполнено переключение двух артезианских водозаборов микрорайона Октябрьский на улице Гранатовой и бульваре Мирном", – отметил Андрей Полюго.

По словам Андрея Полюго, на новой станции установлен мощный генератор, который позволит жителям получать воду даже в случае отключения электричества. И принцип ее работы должен позволить в будущем избежать перебоев с водоснабжением.

Выездное совещание по строительству насосной станции по улице Звездной/ Фото: amic.ru

Как модернизируют систему водоснабжения в Барнауле?

Всего по федеральному проекту "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда" в Барнауле в 2023-2024 годах реализуется три проекта. Они направлены на организацию качественного водоснабжения в пригороде краевой столицы.

"Выполнен и запущен в эксплуатацию артезианский водозабор с системой доочистки в микрорайоне Спутник. Еще два объекта завершаем в этом году – артезианский водозабор также с системой доочистки в поселке Казенная Заимка и насосная станция на ул. Звездной. Это самый большой и наиболее финансово емкий объект, затраты более 500 млн рублей", – рассказал замглавы администрации Барнаула Татьянин.

В 2024 году в Барнауле реализация проекта "Чистая вода" завершается. Стоимость строительства всех трех объектов по нему оценивается более чем в 800 млн рублей, отметил Сергей Татьянин.