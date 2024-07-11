В Барнауле на День города впервые выступит пилотажная группа "Русские Витязи"
30 августа "витязи" проведут над городом тренировочные полеты
11 июля 2024, 15:37, ИА Амител
Авиационная группа высшего пилотажа "Русские Витязи" выступит на праздновании Дня города Барнаула 31 августа, сообщает мэрия.
Сегодня, 11 июля, глава Барнаула Вячеслав Франк встретился с командиром пилотажной группы Сергеем Щегловым и начальником службы планирования и организации показов авиационной техники Сергеем Божковым.
Щеглов отметил, что летчики будут рады показать барнаульцам красивое авиашоу.
"Выступление пилотажных групп в Барнауле стало хорошей традицией. "Русские Витязи" выступят в Барнауле впервые. Уверен, что горожане оценят это событие", – подчеркнул Франк.
30 августа пилотажная группа проведет над городом тренировочные полеты.
Напомним, День города в Барнауле отметят 31 августа. В этом году столице Алтайского края исполнится 294 года.
Авиационная группа "Русские Витязи" выполняет групповой и одиночный пилотаж на многоцелевых высокоманевренных истребителях: Су-27, Су-30СМ и Су-35С, последние являются новейшими российскими многофункциональными сверхманевренными истребителями. Уникальность группы состоит в том, что это первая и до 2006 года единственная пилотажная команда в мире, выполняющая групповой высший пилотаж на самолетах класса "тяжелый истребитель".
15:49:26 11-07-2024
Вы уж определитесь, впервые или стало доброй традицией???
17:04:38 11-07-2024
горожанка (15:49:26 11-07-2024) Вы уж определитесь, впервые или стало доброй традицией???... Читай, умник: "Выступление пилотажных групп в Барнауле стало хорошей традицией. "Русские Витязи" выступят в Барнауле впервые. " Понимаешь? Другие группы уже были, "Витязи" прилетят впервые! Определился?
15:57:08 11-07-2024
Это вовсе не впервые, если журналист не был прошлый раз, то пусть погуглит
17:03:24 11-07-2024
горожанин (15:57:08 11-07-2024) Это вовсе не впервые, если журналист не был прошлый раз, то ... В прошлый раз были "Стрижи".
17:09:30 11-07-2024
горожанин (15:57:08 11-07-2024) Это вовсе не впервые, если журналист не был прошлый раз, то ... Видите ли, мой юный друг, в России несколько пилотажных групп. Стрижи, да были, на МиГ-29-х, Витязей на Су-30 и Су-35 еще не было. Вы грушу от яблока отличаете? А и то и то фрукты.
16:34:08 11-07-2024
...а вместо лётного училища у нас теперь ... не лётное училище...
17:06:04 11-07-2024
Гость (16:34:08 11-07-2024) ...а вместо лётного училища у нас теперь ... не лётное учили... И? Летное училище сейчас на всю Россию одно, в дальнейшем подготовка идет в нескольких центрах по профилю - истребители, штурмовики, транспортники и тд. Вертолетчики - отдельная песня.
17:11:33 11-07-2024
Обязательно буду!
17:25:27 11-07-2024
А что они в тылу концерты дают, а не на передовой ? Или это другое ?
19:06:14 11-07-2024
Гость (17:25:27 11-07-2024) А что они в тылу концерты дают, а не на передовой ? Или это ... Есть девушки семью создать, а есть девушки фотомодели