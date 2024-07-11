В Барнауле на День города впервые выступит пилотажная группа "Русские Витязи"

30 августа "витязи" проведут над городом тренировочные полеты

11 июля 2024, 15:37, ИА Амител

"Русские витязи" на Су-30СМ / Фото: ru.wikipedia.org

Авиационная группа высшего пилотажа "Русские Витязи" выступит на праздновании Дня города Барнаула 31 августа, сообщает мэрия.

Сегодня, 11 июля, глава Барнаула Вячеслав Франк встретился с командиром пилотажной группы Сергеем Щегловым и начальником службы планирования и организации показов авиационной техники Сергеем Божковым.

Щеглов отметил, что летчики будут рады показать барнаульцам красивое авиашоу.

"Выступление пилотажных групп в Барнауле стало хорошей традицией. "Русские Витязи" выступят в Барнауле впервые. Уверен, что горожане оценят это событие", – подчеркнул Франк.

30 августа пилотажная группа проведет над городом тренировочные полеты.

Напомним, День города в Барнауле отметят 31 августа. В этом году столице Алтайского края исполнится 294 года.

Авиационная группа "Русские Витязи" выполняет групповой и одиночный пилотаж на многоцелевых высокоманевренных истребителях: Су-27, Су-30СМ и Су-35С, последние являются новейшими российскими многофункциональными сверхманевренными истребителями. Уникальность группы состоит в том, что это первая и до 2006 года единственная пилотажная команда в мире, выполняющая групповой высший пилотаж на самолетах класса "тяжелый истребитель".