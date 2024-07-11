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В Барнауле на День города впервые выступит пилотажная группа "Русские Витязи"

30 августа "витязи" проведут над городом тренировочные полеты

11 июля 2024, 15:37, ИА Амител

"Русские витязи" на Су-30СМ / Фото: ru.wikipedia.org
"Русские витязи" на Су-30СМ / Фото: ru.wikipedia.org

Авиационная группа высшего пилотажа "Русские Витязи" выступит на праздновании Дня города Барнаула 31 августа, сообщает мэрия.

Сегодня, 11 июля, глава Барнаула Вячеслав Франк встретился с командиром пилотажной группы Сергеем Щегловым и начальником службы планирования и организации показов авиационной техники Сергеем Божковым.

Щеглов отметил, что летчики будут рады показать барнаульцам красивое авиашоу.

"Выступление пилотажных групп в Барнауле стало хорошей традицией. "Русские Витязи" выступят в Барнауле впервые. Уверен, что горожане оценят это событие", – подчеркнул Франк.

30 августа пилотажная группа проведет над городом тренировочные полеты.

Напомним, День города в Барнауле отметят 31 августа. В этом году столице Алтайского края исполнится 294 года.

Авиационная группа "Русские Витязи" выполняет групповой и одиночный пилотаж на многоцелевых высокоманевренных истребителях: Су-27, Су-30СМ и Су-35С, последние являются новейшими российскими многофункциональными сверхманевренными истребителями. Уникальность группы состоит в том, что это первая и до 2006 года единственная пилотажная команда в мире, выполняющая групповой высший пилотаж на самолетах класса "тяжелый истребитель".

Барнаул День города
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Комментарии 10

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горожанка

15:49:26 11-07-2024

Вы уж определитесь, впервые или стало доброй традицией???

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Гость

17:04:38 11-07-2024

горожанка (15:49:26 11-07-2024) Вы уж определитесь, впервые или стало доброй традицией???... Читай, умник: "Выступление пилотажных групп в Барнауле стало хорошей традицией. "Русские Витязи" выступят в Барнауле впервые. " Понимаешь? Другие группы уже были, "Витязи" прилетят впервые! Определился?

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горожанин

15:57:08 11-07-2024

Это вовсе не впервые, если журналист не был прошлый раз, то пусть погуглит

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Гость

17:03:24 11-07-2024

горожанин (15:57:08 11-07-2024) Это вовсе не впервые, если журналист не был прошлый раз, то ... В прошлый раз были "Стрижи".

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Гость

17:09:30 11-07-2024

горожанин (15:57:08 11-07-2024) Это вовсе не впервые, если журналист не был прошлый раз, то ... Видите ли, мой юный друг, в России несколько пилотажных групп. Стрижи, да были, на МиГ-29-х, Витязей на Су-30 и Су-35 еще не было. Вы грушу от яблока отличаете? А и то и то фрукты.

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Гость

16:34:08 11-07-2024

...а вместо лётного училища у нас теперь ... не лётное училище...

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Гость

17:06:04 11-07-2024

Гость (16:34:08 11-07-2024) ...а вместо лётного училища у нас теперь ... не лётное учили... И? Летное училище сейчас на всю Россию одно, в дальнейшем подготовка идет в нескольких центрах по профилю - истребители, штурмовики, транспортники и тд. Вертолетчики - отдельная песня.

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Гость

17:11:33 11-07-2024

Обязательно буду!

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Гость

17:25:27 11-07-2024

А что они в тылу концерты дают, а не на передовой ? Или это другое ?

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Гость

19:06:14 11-07-2024

Гость (17:25:27 11-07-2024) А что они в тылу концерты дают, а не на передовой ? Или это ... Есть девушки семью создать, а есть девушки фотомодели

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