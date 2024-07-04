День города в Барнауле отметят 31 августа
В этом году столице Алтайского края исполнится 294 года
04 июля 2024, 11:45, ИА Амител
День города в Барнауле отметят 31 августа, сообщает "Толк".
Основные праздничные мероприятия пройдут на площади Сахарова. Но также развлекательные площадки будут и в других районах краевой столицы.
Какая запланирована программа и будет ли салют, пока неизвестно.
В 2024 году столице Алтайского края исполнится 294 года.
Обновлено в 12:48. Информацию о праздновании Дня города 31 августа amic.ru также подтвердили в мэрии.
Ранее стало известно, что на День города в Барнауле откроют памятник лебедю Андрюше, скульптура которого ранее стояла на мосту у Нового рынка.
Также состоится фестиваль национальных культур "Единой семьей в Барнауле живем". Он пройдет в парке "Центральный".
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