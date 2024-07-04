В этом году столице Алтайского края исполнится 294 года

04 июля 2024, 11:45, ИА Амител

День города Барнаула – 2023 / Фото: amic.ru

День города в Барнауле отметят 31 августа, сообщает "Толк".

Основные праздничные мероприятия пройдут на площади Сахарова. Но также развлекательные площадки будут и в других районах краевой столицы.

Какая запланирована программа и будет ли салют, пока неизвестно.

В 2024 году столице Алтайского края исполнится 294 года.

Обновлено в 12:48. Информацию о праздновании Дня города 31 августа amic.ru также подтвердили в мэрии.

Ранее стало известно, что на День города в Барнауле откроют памятник лебедю Андрюше, скульптура которого ранее стояла на мосту у Нового рынка.

Также состоится фестиваль национальных культур "Единой семьей в Барнауле живем". Он пройдет в парке "Центральный".