В Барнауле на день перекрыли участок улицы Лазурной
Ограничения связаны с ремонтом тепловой сети
25 октября 2024, 10:30, ИА Амител
Знак "Стоп"/ Фото: unsplash.com/ Joshua Hoehne
25 октября в Барнауле перекрыли участок автомобильной дороги на улице Лазурной, сообщили в мэрии.
В районе улицы Лазурной, 1-3, перекрыто движение в обе стороны. На участке проводят ремонт тепловой сети.
Ограничения действуют с 09:00 до 21:00.
Барнаульцев просят быть внимательными при проезде указанного участка улично-дорожной сети и заранее выбирать маршруты объезда.
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