В Барнауле на день перекрыли участок улицы Лазурной

Ограничения связаны с ремонтом тепловой сети

25 октября 2024, 10:30, ИА Амител

Знак "Стоп"/ Фото: unsplash.com/ Joshua Hoehne

25 октября в Барнауле перекрыли участок автомобильной дороги на улице Лазурной, сообщили в мэрии.

В районе улицы Лазурной, 1-3, перекрыто движение в обе стороны. На участке проводят ремонт тепловой сети.

Ограничения действуют с 09:00 до 21:00.

Барнаульцев просят быть внимательными при проезде указанного участка улично-дорожной сети и заранее выбирать маршруты объезда.